Преди десетина години едно младо момиче с голяма мечта се появи на телевизионната сцена и плени публиката със своя глас и харизма. Днес Михаела Маринова е утвърден артист със собствена музика, впечатляващ репертоар и многобройна публика, която следва всяка нейна стъпка.
„Преди известно време с приятели седнахме и размишлявахме за това, което ни се случва. Спомних си за Михаела на 16 години, а сега съм на 27 и празнувам 10 години на сцена“, споделя певицата. За нея тези години са били изпълнени с предизвикателства, но и с безценни уроци: „Най-голямото предизвикателство беше да запазя и съхраня ядрото си. Исках да остана вярна на истината, която е важна за мен.“
Маринова разкри и голяма лична новина – вече е сгодена. „Супер щастлива съм, че това ми се случи. За сватба още нямаме дата. Има толкова много неща, върху които сме се фокусирали. Искаме да се насладим на всяка секунда заедно“, споделя тя с усмивка.
Предстои ѝ и друго голямо събитие – юбилеен концерт през септември. „С този концерт ще отпразнувам моята годишнина на музикалната сцена. Поканила съм специални гости, които през годините са ми подавали ръка и са ме подкрепяли. Нямам търпение да споделя тази емоция с публиката“, казва изпълнителката.
Десет години след първата си поява пред камера, Михаела Маринова продължава да доказва, че талантът, постоянството и любовта към музиката могат да сбъдват мечти – една след друга.
