Българската поп-денс сцена посрещна ново музикално вълнение – Юпитер 7 пуснаха видеото към своя трети сингъл „Няма смисъл“. След успешните „Как искам“ и „Двамата с теб“, групата затвърждава своя характерен стил – смело съчетание от поп, денс и фънк, поднесено с енергия и чар.
Видеото, заснето под режисурата на Жоро Марков, е заредено с креативност и непринуденост. Визуалният разказ се вписва безупречно в ритъма и духа на песента, превръщайки я в истинско лятно преживяване. Автори на текста и музиката са Нео и Краси Куртев – тандем, който умело съчетава мелодичност и танцувална енергия.
„Няма смисъл“ е песен, създадена с много любов, а за Юпитер 7 тя има и особено лично значение – с нея музикантите отбелязват небесния рожден ден на своя създател Краси Куртев. Свежа, танцувална и пълна с настроение, композицията носи усещането за безгрижни летни дни и напомня, че музиката е най-красивият начин да се сподели емоция.
