Естествен обем, небрежна елегантност и движение в косата – тенденциите в прическите за 2027 г. залагат на ретро вдъхновение, съчетано със съвременен прочит.
Модата отново обръща поглед към 70-те години, когато обемните силуети, етажираните подстрижки и свободно падащите бретони се превръщат в символ на непринудения стил. През 2027 г. тази естетика се завръща, но с по-меко излъчване и значително по-практичен подход към ежедневната грижа за косата.
Новите тенденции са насочени към жените, които искат да освежат визията си, без да прекарват часове пред огледалото. Вместо безупречно оформени кичури и сложни техники за стилизиране, водещи ще бъдат естествената текстура, лекотата и добре балансираният обем.
Една от основните характеристики на новата вълна е възможността ретро вдъхновението да бъде адаптирано към различна дължина и структура на косата. Ето пет прически, които се очертават като сред най-интересните предложения за 2027 г.
1. Етажирана подстрижка с обем около лицето
Етажираната коса остава сред водещите тенденции, но през 2027 г. акцентът ще бъде върху плавните преходи и естественото движение. Различните дължини придават динамика на прическата, без да отнемат от плътността на косата.
Особено актуални ще бъдат по-късите пластове около лицето, които подчертават скулите и придават мекота на чертите. Този вариант е подходящ за жени, които искат да запазят дължината си, но същевременно търсят видима промяна.
Предимството на подстрижката е, че добре разпределените етажи създават обем дори без продължително оформяне.
2. Обемна прическа в стил „Фара Фосет“
Съвременната версия обаче е по-непринудена. Вместо строго оформени вълни, тя залага на меки извивки, въздушност и свободно движение на косата. Бретонът плавно преминава в останалите етажи, създавайки хармонична рамка на лицето.
Това е подходящ избор за средна и дълга коса, особено за онези, които искат да добавят ретро характер към ежедневната си визия.
3. Дълга коса с меки, преливащи се етажи
За жените, които не желаят да се разделят с дългата си коса, тенденциите през 2027 г. предлагат решение с деликатно етажиране. Целта е да се постигне движение и лекота, без да се губи визуалната плътност на дължините.
Пластовете са внимателно разположени, така че косата да пада естествено и да запазва формата си. Този тип подстрижка е особено подходяща за права и леко чуплива коса, при която етажите могат да подчертаят естествената текстура.
С минимално количество стилизиращ продукт и обикновено сушене със сешоар прическата може да придобие завършен и добре поддържан вид.
4. Свободен бретон тип „завеси“
Бретонът тип „завеси“ продължава да бъде сред предпочитаните елементи в съвременните прически. През 2027 г. той ще се носи с още по-меко и естествено излъчване.
Характерното за този вариант е разделянето на бретона в средата или леко встрани, като двете части плавно обрамчват лицето. Дължината може да варира, но най-често кичурите достигат до скулите или линията на челюстта.
Този детайл се съчетава отлично както с дълга етажирана коса, така и с по-къси подстрижки. Освен че придава ретро настроение, той позволява лесно оформяне и не изисква строга поддръжка.
5. Мека ретро подстрижка със средна дължина
Средната дължина се очертава като едно от най-практичните решения за 2027 г. Тя съчетава удобството на по-късата коса с достатъчно възможности за разнообразно оформяне.
Вдъхновението от 70-те се проявява чрез плавни етажи, обем в горната част и леко извити краища. Резултатът е прическа с характер, която изглежда добре както при по-старателно оформяне, така и в естественото си състояние.
Този стил е подходящ за различни типове коса, като конкретната форма може да бъде съобразена с индивидуалните черти на лицето и желаното количество обем.
Естествеността ще бъде водещият принцип
Общото между петте тенденции е стремежът към непринудена красота. Прическите, вдъхновени от 70-те, не изискват всеки кичур да бъде на мястото си, нито косата да изглежда прекалено стилизирана.
Според професионалния подход при създаването на подобни подстрижки най-важно е правилното разпределение на етажите. Именно то определя формата, движението и обема, като позволява на косата да запази естествения си вид и след обикновено сушене.
Също толкова съществена е и умерената употреба на стилизиращи продукти. Прекомерното количество пяна, лак или други препарати може да утежни косата и да отнеме от търсената въздушност.
През 2027 г. красотата на косата няма да се измерва с безупречната подреденост, а с лекотата, движението и индивидуалното излъчване. Завръщането на 70-те доказва, че някои тенденции не се нуждаят от радикална промяна, за да изглеждат актуални – достатъчно е да бъдат преоткрити по съвременен начин.