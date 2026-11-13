Плетивото отново заема водещо място в модните тенденции, доказвайки, че класиката никога не губи своята актуалност. Плетените пуловери и жилетки се завръщат с ново излъчване, съчетавайки традиционната изработка, комфорта и съвременния прочит на елегантността.
През настоящия сезон модният акцент пада върху естествените материи, обемните силуети и вниманието към детайла. Плетените облекла вече не са просто практичен избор за студените дни, а самостоятелен моден акцент, който придава характер и индивидуалност на визията.
Особено актуални са широките пуловери с подчертана текстура, моделите с висока яка, класическите плетени жилетки и вариантите с интересни релефни мотиви. Те предлагат разнообразни възможности за съчетаване – както с дънки и ежедневни обувки, така и с елегантни панталони, поли и ботуши.
Цветовата палитра също следва стремежа към естественост и непреходен стил. Бежовото, кремавото, сивото, шоколадовокафявото и топлите земни нюанси се открояват като предпочитан избор. Наред с тях присъстват и по-смелите цветове, които внасят свежест и индивидуалност в зимния гардероб.
Плетената жилетка – завръщането на една модна класика
Сред най-забележителните представители на тенденцията е плетената жилетка. Тя се утвърждава като универсална дреха, която успешно преминава границата между ежедневния и по-официалния стил. Носена самостоятелно, върху риза или в комбинация с фина блуза, жилетката позволява създаването на разнообразни визии с усещане за непринудена елегантност.
Плетените пуловери също запазват своето водещо място. От минималистични модели с изчистена линия до обемни предложения с ефектни плетки – разнообразието позволява на всеки да открие подходящия силует според личния си вкус.
Завръщането на плетивото е част от по-широкото преосмисляне на модата, в което комфортът, качеството и универсалността придобиват все по-голямо значение. Все повече внимание се отделя на дрехите, които могат да бъдат носени през различни сезони и да останат актуални независимо от бързо променящите се модни предпочитания.
Плетивото успешно съчетава практичност и естетика. То носи усещане за уют, но същевременно позволява изграждането на стилна и добре завършена визия.
Изглежда, че този сезон модата отново избира топлината на познатото, но с поглед към съвременната елегантност. А плетените пуловери и жилетки са категорично доказателство, че понякога най-впечатляващите тенденции се крият именно в непреходните класики.