Празничният дрескод изисква повече от ефектна визия — той е въпрос на баланс, индивидуалност и умението да подчертаем най-доброто от себе си.
Новогодишните корпоративни партита и празничните събития наближават, а с тях идва и традиционната дилема пред гардероба: какво да облечем, за да изглеждаме стилно, впечатляващо и достатъчно празнично, без да прекрачваме границата на добрия вкус?
Подготовката за празничния сезон не се изчерпва със завършването на работните задачи и последните срокове преди заслужената почивка. Тя включва и избора на визия, която да отразява личния стил, да носи увереност и да създава настроение. Особено когато става дума за събития в професионална среда, модният подход трябва да бъде премерен — с достатъчно блясък, но без излишна показност.
Стилистите съветват да не се следват сляпо тенденциите, а да се подбират дрехи според индивидуалните пропорции, силует и характер. Ето пет идеи, които могат да превърнат празничната визия в истинско стилно попадение.
Заложете на силует, който издължава фигурата
При дамите с по-нисък ръст добър избор са визиите, които създават усещане за издължен силует. Силното хоризонтално разделяне на цветовете и прекалено обемните детайли в долната част могат визуално да скъсят фигурата, затова е по-добре да бъдат използвани внимателно.
Монохромните комбинации, панталоните с висока талия, V-образните деколтета и обувките с остър връх са сред най-ефективните стилистични решения. Те създават плавна вертикална линия и придават елегантност, без да изискват сложни комбинации.
Високият ръст позволява повече свобода и смели комбинации
За дамите с висок ръст празничният сезон е чудесна възможност да експериментират с многопластови визии, акцентни рамене, миди дължини и контрастни цветови съчетания между горната и долната част на облеклото.
Тези елементи придават характер на визията и позволяват по-смели модни решения. Обемните силуети, структурираното сако и съчетаването на различни материи могат да изглеждат особено впечатляващо, когато са подбрани с внимание към цялостната композиция.
Подчертайте предимствата на фигурата с правилната кройка
При избора на празничен тоалет водещо трябва да бъде усещането за баланс. Кройката и детайлите могат да променят цялостното възприятие на силуета, без да е необходимо да се търси прекалено сложен дизайн.
Ако целта е да се придаде повече обем в областта на ханша, подходящи са рокли и поли с драпировки, пеплум или акценти в тази зона. За подчертаване на талията добър избор са вталените сака и моделите с обгръщаща кройка. При по-изразен бюст стилистите препоръчват изчистени деколтета и ефирни материи, които не добавят излишен обем в горната част.
Най-важното е дрехата да работи в полза на естествените пропорции, а не да ги прикрива.
Костюмът е новата алтернатива на класическата празнична рокля
Ако предпочитате костюм пред рокля, забравете за скучните и безлични силуети. Тази година акцентът е върху скулптурните кройки, ретро вдъхновението и играта с обемите.
Особено актуални са комбинациите от сако с подчертани, дори леко преувеличени рамене и тясна пола тип „молив“ с дължина под коляното. Контрастът между структурирана горна част и по-изчистена долна линия създава динамичен, модерен силует, който е едновременно елегантен и категоричен.
Този тип визия е подходяща както за корпоративно празненство, така и за вечерно събитие, на което искате да се откроите с увереност и индивидуалност.
Кадифето и ретро естетиката се завръщат с нов прочит
Един от най-ефектните избори за празничния сезон е двуредният кадифен костюм с вдъхновение от 70-те години. Дълбоките нюанси на маслинено зелено, бордо, шоколадово или тъмносиньо придават изисканост, а панталоните с леко разширение в долната част добавят характер и движение.
За да не изглежда визията прекалено ретро или консервативна, стилистите препоръчват сакото да се носи върху голо тяло или с минималистичен топ, като се избягва претрупването с аксесоари. Именно тази непринуденост превръща класическия костюм в съвременен, смел и леко провокативен избор.
Празничният стил е въпрос на увереност, а не на количество блясък
Новогодишната нощ е идеалният повод да излезем от рамките на ежедневния гардероб и да си позволим малко повече смелост. Но най-добре облечената жена не е непременно тази с най-много пайети, най-високите обувки или най-драматичния силует.
Тя е тази, която познава стила си, избира дрехите с внимание и се чувства естествено в тях. Понякога достатъчно е едно добре скроено сако, красив акцент, интересна материя или правилният цвят, за да превърнем обикновения тоалет в запомняща се празнична визия.
Защото истинският стил не се нуждае от прекалено много обяснения — той просто се забелязва.