Технологии, бизнес, дизайнерски колекции и международни модни лица ще се срещнат в София на 25 и 26 ноември, когато BEGE EXPO ще предложи ново измерение на изложбеното преживяване.
Модата отдавна надхвърля границите на традиционния подиум, превръщайки се в част от света на събитията, бизнеса и съвременните визуални преживявания. Именно тази тенденция намира своя нов израз в тазгодишното издание на Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия BEGE EXPO 2026, което на 25 и 26 ноември ще съчетае технологичния свят с естетиката, лукса и високата мода.
В рамките на изложението, което ще се проведе в Inter Expo Center в София, посетителите ще станат част от концепция, надхвърляща традиционните представи за бизнес форум. Световно известният бранд Fashion TV се присъединява като официален партньор, внасяйки характерната си атмосфера на блясък, престиж и международна модна енергия. Със специална програма, ексклузивни дефилета, дизайнерски колекции и впечатляващи модни акценти, събитието ще превърне изложбеното пространство в сцена, на която иновациите и стилът ще се срещнат по естествен и въздействащ начин.
Fashion TV – модният акцент на BEGE EXPO
Присъствието на Fashion TV обещава да добави нова динамика към тазгодишното издание, като пренесе духа на световните модни събития в средата на гейминг и развлекателната индустрия. Програмата ще включва специални модни представяния, диамантени паради, дизайнерски интерпретации на съвременния лукс и срещи с лица, познати от международната модна сцена.
Сред специалните гости на партито на BEGE EXPO ще бъде Ania J – едно от емблематичните лица на FashionTV. Нейното присъствие се очаква да допринесе за атмосферата на събитието, пренасяйки част от характерния блясък и енергия на световната модна индустрия в София.
Модната програма не просто ще допълни изложението, а ще създаде различна перспектива за начина, по който бизнес събитията могат да комуникират с публиката – чрез визуална идентичност, емоция, артистичност и запомнящо се преживяване.
Български дизайнери под светлините на международната сцена
Особено значимо място в модната програма заемат три български дизайнерски бранда – ATELIER BANDEROL, Bran&Co. и MIA TOUCHÉ, които ще представят собствените си интерпретации на съвременната елегантност.
Участието им под светлините на FashionTV е не само възможност за демонстрация на творческия им почерк, но и знак за все по-видимото присъствие на българската мода в международния контекст. Техните колекции ще внесат индивидуалност, характер и разнообразие в модния спектакъл, доказвайки, че родната дизайнерска сцена има потенциал да бъде конкурентна, разпознаваема и вдъхновяваща.
ATELIER BANDEROL – изкуството на елегантния силует
Сред брандовете, които ще застанат под светлините на модния подиум, особено внимание заслужава ATELIER BANDEROL – име, свързано с изискана официална мода, прецизност в детайла и характерен дизайнерски почерк.
Зад марката стоят дизайнерите Никола Карадамянов и Десислава Дамянова, чийто творчески път започва през 2002 г. в Карлово. През годините те развиват своята естетика, изграждайки стил, който съчетава класическа елегантност, съвременни силуети, внимателно подбрани материи и отношение към дрехата като форма на изкуство.
Пътят им от локалната творческа сцена до престижни международни модни форуми е показателен за устойчивото развитие на българския дизайнерски талант. През 2026 г. двамата получават Grand Award на Qingdao Fashion Week в Китай – признание, което поставя работата им в международен контекст и подчертава потенциала на българската мода да привлича внимание извън националните граници.
Всяка тяхна визия носи усещане за индивидуалност, баланс между класика и модерност и стремеж към съвършенство. Именно тази философия превръща ATELIER BANDEROL в естествен участник в моден спектакъл, който поставя акцент върху изисканото присъствие и силата на дизайнерската идентичност.
BEGE EXPO 2026 очертава тенденция, в която специализираните бизнес събития все по-често се превръщат в комплексни преживявания, обединяващи различни индустрии, публика и творчески подходи. Срещата между гейминг, развлекателни технологии и мода създава нова среда за комуникация, в която визуалното впечатление, иновациите и професионалните контакти имат еднакво значение.
Партньорството с FashionTV и представянето на български дизайнерски марки допринасят за по-широкото позициониране на изложението, превръщайки го не само в пространство за бизнес и технологичен обмен, но и в платформа за творчество, престиж и културно взаимодействие.
На 25 и 26 ноември София ще бъде домакин на събитие, в което светът на технологиите ще се срещне с модата в една нова, смела и бляскава интерпретация. BEGE EXPO 2026 обещава да покаже, че когато иновациите срещнат естетиката, резултатът може да бъде много повече от изложение – може да бъде истинско преживяване.