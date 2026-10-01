Как една семпла черна рокля успява да промени модата и да се превърне в символ на неувяхващата елегантност? Защо сто години след появата си тя продължава да вдъхновява дизайнерите и да заема незаменимо място в женския гардероб? „100 години малка черна рокля“ беше темата на поредната Вечер на стила, част от социално-културния проект на Академията за мода. Събитието, което се проведе в столичната галерия „Милениум“, отдаде почит на легендарната Коко Шанел и нейната модна революция, превърнала простотата, удобството и елегантността в нов език на модерната жена.
В своя коментар проф. д.н. Любомир Стойков – председател на Академията за мода и инициатор на Вечерта на стила, подчерта: „Малката черна рокля или, както гласи съкращението на английски – LBD, на Шанел е всъщност много голям знак за еманципирането на жената и за това, че простотата и рафинираността е условие за постигането на максимална убедителност на стила. Когато днес говорим за „тих лукс“ и за „утилитарен лукс“ не трябва да забравяме, че в неговата основа е тъкмо малката черна рокля. Благодарение на нея черният цвят вече се асоциира не само със траурната колористика, но и с красивото и особено тържествено облекло. Благодарение на LBD минимализмът и практичността се превръщат в изключително важни атрибути на елегантността. Тъкмо за това в своята непреходност кодът на малката черна рокля е социален и културен, модерен, функционален и естетически!“.
Меценат на Вечерта на стила беше г-жа Петя Мурути, изпълнителен директор на „ДМД Консултинг“ ООД. В своето послание г-жа Мурути определи малката черна рокля като „символ на вечната елегантност, женственост и класа“ и отправи към гостите най-сърдечни пожелания за красива, вдъхновяваща и запомняща се вечер.
Във вечерта, посветена на малката черна рокля, бяха показани тематично издържани произведения на носителите на най-значимите български награди за моден дизайн „Златна игла“ и „Златна ножица“ – Теодора Спасова, Аксел Харди и Антония Стоянова. В бляскавото събитие взеха участие и такива впечатляващи дизайнери като Нели Радева, Иванина Ким, Мария Рупова и Велизара Георгиева.
Модното ревю започна с Теодора Спасова – двукратна носителка на „Златна игла“, дизайнер на модния бранд „Миноар“ и създател на „Гармънт Проусес“. Тя представи изискана интерпретация на малката черна рокля, съчетаваща бизнес естетиката с женствения силует на вечерното облекло.
Нели Радева, дизайнер на модния бранд „Кармин“, представи две визии, вдъхновени от непреходната класика. Първата беше изчистена черна рокля с фина дантела, дълги ръкавици и карминени акценти, а втората предложи съвременен прочит на универсалната елегантност чрез черна дантелена пола с мъниста, съчетана с бяла риза.
Двукратната носителка на „Златна игла“ и носителка на „Златна ножица“ Аксел Харди презентира емблематична малка черна рокля, изплетена изцяло на една кука, с ажурна плетка и макраме структури. Тоалетът е носен от Давина Бенет, Мис Ямайка, в специална фотосесия за Harper’s Bazaar в Ню Йорк. Визията беше допълнена от авангардна чанта от лимитираната колекция UP-CYCLE VESAX, създадена чрез преработване на луксозни ботуши.
Иванина Ким, дизайнер на модна къща „Анинави Модърн Хаус“, представи официална рокля от сатен в наситен цвят бордо, създадена специално за актрисата Яница Михайлова и гала премиерата на филма „Наследникът“. Елегантният корсет, обемната пола и белите дантелени ръкавици придадоха на тоалета изискано винтидж излъчване.
Дизайнерката Мария Рупова представи авторска интерпретация на малката черна рокля, вдъхновена от естетиката на тъмния романтизъм. Тоалетът съчетава светлинен отпечатък, създаден чрез авторска техника, деликатна дантела и асиметрични детайли, които придават съвременно звучене на класическия силует.
Велизара Георгиева, дизайнер на модния бранд „Ескуара“, представи два тоалета, вдъхновени от вечната елегантност на малката черна рокля. Първият модел впечатли с прецизна кройка, минимализъм и дискретен сексапил, а вторият беше изискана рокля от черно кадифе с нежна яка от перли, представена от водещата на събитието Елица Стойчева.
Финалът на ревю-спектакъла бе поставен от носителката на „Златна игла“ Антония Стоянова и модния бранд „Имане“. Дизайнерката представи два тоалета от новата си колекция, вдъхновена от съвременната жена, която не следва тенденциите, а ги пречупва през собствената си индивидуалност. Двете визии съчетаха сила и женственост, класическа елегантност и съвременна провокация, подчертавайки характерния за „Имане“ разпознаваем почерк.
Сред моделите, които се откроиха по време на Вечерта на стила, бяха Анелия Кирилова, Кристияна Йорданова, Гергана Желева, Илияна Борисова, Яница Михайлова, Марина Цветанова, Даниела Накова, Вероника Стефанова и Камелия Димитрова. Водеща на събитието беше Елица Стойчева, която също се включи в модното ревю с тоалет на „Ескуара“.
На събитието присъстваха специални гости от културните, артистичните и бизнес средите, както и студенти на проф. Любомир Стойков по моден дизайн, журналистика и комуникация, сред които Гаел Санчес, проф. д-р Йорданка Узунова, проф. д-р Светлозар Кирилов, Силвия Джагарова, Юлия Наева, Анелия Попова, Милен Стаматов, Владимира Илиева, Валерия Рекалова, Кристина Несторова, Силвия Георгиева, Константин Стаматов, Десислава Краваева, Росица Велкова, Славка Занева, Ивелина Рускова, Веселина Ангелова, Стела Йорданова и др.