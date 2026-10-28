Украсен с над 4400 естествени диаманта и оценен на внушителните 50 млн. долара, емблематичният „Fantasy Bra“ на Victoria’s Secret отново е в центъра на вниманието. Само дни след дебюта си на модния подиум бижуто вече е предложено за частна покупка, а слухове за евентуалния му нов собственик обикалят медиите.
Светът на високата мода все още коментира появата на Кайли Дженър с един от най-скъпите сутиени, създавани някога, а луксозното бижу вече е изправено пред следващата си глава. Оцененият на 50 млн. долара „Fantasy Bra“ на Victoria’s Secret ще бъде достъпен за частна покупка, потвърждава представител на марката пред американското списание People.
Изработен от престижната бижутерийна компания Jacob & Co., моделът съчетава внушителна стойност, прецизна изработка и впечатляващо количество скъпоценни камъни. Върху него са инкрустирани 4410 естествени диаманта, а в центъра на композицията блести жълт диамант с тегло 75,54 карата.
Мистерия около бъдещия собственик
Докато от Victoria’s Secret потвърждават, че уникалното изделие може да бъде придобито от частен купувач, в турските медии се появиха твърдения, че бизнесмен от страната вече е купил бижуто за съпругата си.
Информацията първоначално беше разпространена от турския сайт Haberler, след което беше подета и от други издания. Към момента обаче няма официално потвърждение за осъществена сделка. Не са известни нито самоличността на предполагаемия купувач, нито обстоятелствата около евентуалното придобиване.
От своя страна, представител на Victoria’s Secret е потвърдил пред People, че „Fantasy Bra“ ще бъде предложен за частна покупка. Конкретна продажна цена не е обявена, а информацията за евентуална вече сключена сделка остава непотвърдена.
Дебют на Кайли Дженър с бижу за милиони
Тазгодишният „Fantasy Bra“ беше представен на 18 октомври в Лос Анджелис, а честта да го носи на подиума се падна на Кайли Дженър. С участието си тя направи своя дебют на ревюто на Victoria’s Secret, превръщайки появата си в един от най-обсъжданите моменти на вечерта.
Присъствието на риалити звездата и предприемач в модното шоу привлече значително внимание, но именно диамантеното бижу се превърна в един от основните акценти на събитието. Съчетавайки традицията на марката да представя изключителни творения с блясъка на съвременната попкултура, моделът отново постави на преден план демонстрацията на лукс в света на бельото и висшата мода.
Повече от моден аксесоар
„Fantasy Bra“ отдавна е символ на амбицията на Victoria’s Secret да превръща бельото в произведение на ювелирното изкуство. Създадените за различни издания на модното шоу модели често се отличават с редки скъпоценни камъни, сложна изработка и изключително висока оценка.
Новото бижу продължава тази традиция, но появата му на подиума е само първата част от историята. Предстоящата частна продажба поставя въпроса кой би бил готов да инвестира десетки милиони долари в подобно произведение и дали слуховете за турски бизнесмен ще получат официално потвърждение.
Засега едно е сигурно: след като привлече погледите на модния подиум, диамантеният сутиен за 50 млн. долара продължава да предизвиква интерес и извън него. А докато бъдещият му собственик остава неизвестен, бижуто запазва мястото си сред най-впечатляващите символи на лукса в съвременната мода.