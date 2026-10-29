Какво е истинският лукс днес и може ли неговата стойност да бъде измерена единствено с цена? „Луксът на времето“ беше темата на поредната Вечер на стила, част от социално-културния проект на Академията за мода. Събитието се проведе в столичната галерия „Милениум“ и представи различни творчески гледни точки към лукса, стила, майсторството и непреходната стойност на модата. Меценат на Вечерта на стила беше г-жа Петя Мурути, изпълнителен директор на „ДМД Консултинг“ ООД, която отново подкрепи социално-културния проект на Академията за мода.
В своя коментар проф. д.н. Любомир Стойков – председател на Академията за мода и инициатор на Вечерта на стила, подчерта: „Истинският лукс е функция на времето, таланта и съзнателния творчески избор! Вечерта на стила изпрати послание, според което в епохата на бързата мода и бясната динамика в тенденциите и масовото производство най-голямата ценност може да бъде именно онова, което е създадено оригинално, внимателно и с личен почерк. Убедихме се, че спектърът е достатъчно голям и пъстър: той включва уникални облекла, ръчен труд, авторски почерк, персонализиран стил, устойчивост, специални материи, трайност и др. На мястото на лукса, разбиран като демонстрация на цена и престиж, все повече доминира оригиналността на модния дизайн и различността от прекаленото дигитализиране и използване на изкуствен интелект в неговото създаване!“.
Специален акцент във вечерта беше гледната точка на младото поколение. Владимира Илиева, водеща на младежкото телевизионно предаване „Ритъмът на града“ по Българската национална телевизия апелира „Обличайте се така, че да има какво да си разкажем!“. В своето изказване тя подчерта: „Благодаря на проф. Любомир Стойков за възможността да бъда гост на поредната изключителна Вечер на стила, чиято тема определено интригува всеки един от нас. Живеем във време, в което всичко може да бъде създадено за секунди. Една снимка. Един текст. Една рокля. Изкуственият интелект рисува, предлага, комбинира. Бързата мода произвежда хиляди еднакви дрехи всеки ден. И в целия този шум, в цялата тази скорост, се появява един тих, но много силен въпрос: къде е човекът? Тази вечер отговорът е ясен. Човекът е тук. В ръцете на дизайнера. В окото, което избира правилната материя. В идеята, която зрее с дни, понякога с месеци, дори с години. В грешките, които правят всяко творение неповторимо!“.
Във вечерта, посветена на луксът на времето, бяха показани тематично издържани произведения на носителите на най-значимите български награди за моден дизайн „Златна игла“ – д-р Албена Александрова, Нели Колева и Теодора Спасова. В бляскавото събитие взеха участие и такива впечатляващи дизайнери като Иванина Ким, Нели Радева, Милена Петрова и Велизара Георгиева.
Модното ревю започна с четирикратната носителка на „Златна игла“ д-р Албена Александрова, създател на модния бранд „Рошавата гарга“, която представи своята концепция чрез авторски текст и визия. „Луксът е свободата да изразиш себе си, а не да следваш тенденции и лога до униформена скучност. „Рошавата гарга“ го прави цели 35 години“, сподели дизайнерката. Тя постави индивидуалността в центъра на своята интерпретация: „Днес, когато всички се стремят да приличат на някого, най-голямата смелост е да приличаш на себе си. Малко разрошен, малко непредвидим, но искрен. Защото именно хората с характер оставят следа, а не тези, които винаги се вписват.“
Двукратната носителка на „Златна игла“ Теодора Спасова, дизайнер на модния бранд „Миноар“ и създател на „Гармънт Проусес“, представи изискано кашмирено палто, създадено с помощта на авторската патентована технология Fiber Bond. Тоалетът обединява висококачествена материя, технологични иновации и прецизно изпълнение в съвременна интерпретация на непреходния лукс.
Иванина Ким – дизайнер на „Анинави Модърн Хаус“, се представи с две впечатляващи произведения в цвят облачно бяло. Първата рокля от колекцията Ateloria pt.1 съчета сатен, артистични драперии, пера и перли, а второто предложение – Breeze Lux, впечатли с копринен сатен, ръчно бродирани перли, кристали и фини мъниста. Двете визии поставиха акцент върху прецизната ръчна изработка и високото шивашко майсторство.
Милена Петрова – дизайнер на модния бранд „Уолф Вали“, заложи на роклята „Блясъкът на времето“, вдъхновена от мистиката на древното злато и силата на съвременната женственост. Нели Радева – главен дизайнер на „Кармин“ интерпретира темата чрез посланието „Стойността остава“. За дизайнерката истинският лукс се крие във времето, посветено на творчеството, майсторството и детайла, както и в способността на една дреха да надживява преходните тенденции. Второто ѝ предложение продължи характерния за бранда диалог между романтична женственост и категорично съвременно присъствие.
Велизара Георгиева – водещ дизайнер на „Ескуара“, представи два официални тоалета. Първият, с който беше облечена певицата Лидия Ангелова, впечатли с елегантен силует тип „русалка“, асиметрично деколте и деликатна прозрачност. Втората визия беше представена от водещата Валерия Рекалова и съчета луксозно кадифе в наситен петролен цвят, триизмерни детайли и искрящи кристали.
Финалът на ревю-спектакъла бе поставен от двукратната носителка на „Златна игла“ Нели Колева. Мис България 2000 – Ваня Пейчева, презентира нейния аутфит от колекцията „Светлините на Шанхай“, вдъхновена от изяществото и загадъчната красота на Изтока. Изработеният от тафта тоалет предложи съвременна интерпретация на традиционния азиатски костюм и се превърна в символ на творческата приемственост и майсторството, които съхраняват стойността си във времето.
Сред моделите, които се откроиха по време на Вечерта на стила, бяха Анелия Кирилова, Филипа Петрова, Вероника Стефанова, Манита Вартан, Гергана Желева, Александра Кръстева, Лидия Ангелова и Ваня Пейчева. Водеща на събитието беше Валерия Рекалова, която също се включи в модната презентация с тоалет на „Ескуара“.
На събитието присъстваха специални гости от културните, артистичните и бизнес средите, както и студенти на проф. Любомир Стойков по моден дизайн, журналистика и комуникация, сред които Петя Мурути, Едита Цветков, Владимира Илиева, Павел Цветков, Даниела Диманова, Биляна Тончева, Фади Ахмед, Ирина Влади, Константин Стаматов, Фани Албайряк, Магдалена Гигова, Тодор Чалъмов, Екатерина Свечева и др. Всички се насладиха на превъзходното вино Шато Авли.