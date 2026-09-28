Милано никога не прави нещата наполовина. Тази година Седмицата на модата е по-интензивна, по-шумна и по-бляскава от обичайното – пет ревюта само в рамките на ден, десетки събития и неизбежният паралелен свят от партита, знаменитости и фотографски светкавици.
Но сред целия този моден шум няколко колекции успяха да говорят по-силно от останалите. Max Mara, Marni и Roberto Cavalli предложиха три различни визии за бъдещето на модата – от дискретната чувственост на безупречно скроената дреха до ироничния максимализъм и бляскавата носталгия по началото на 2000-те.
MAX MARA
Far Horizon: когато луксът говори тихо
Третият ден от миланския моден маратон започна с Max Mara и колекцията Far Horizon. За нейна сцена Иън Грифитс избра Palazzo del Ghiaccio – монументалното пространство на историческата ледена пързалка, превърнато за случая в минималистичен декор от светлина и архитектурна чистота.
Именно там дизайнерът разгърна познатия, но никога неостаряващ език на Max Mara.
Камел, меко бежово, топло кафяво, черно и ослепително бяло изградиха палитра, която не се нуждае от обяснение. Тя е част от визуалната памет на марката – толкова разпознаваема, колкото и самото усещане за безупречен италиански гардероб.
Но този път Грифитс оставя класиката да диша.
Структурираните тренчкоти и безупречно скроените сака се срещат с широки панталони и ефирни шорти. Плетени бодита следват линията на тялото, докато широките колани подчертават талията, а меките чанти добавят почти небрежна нотка към иначе прецизно конструираните силуети.
Най-запомнящият се момент идва с прозрачността.
Полупрозрачни рокли и гащеризони се плъзгат по телата на моделите, драпирани така, че да оставят раменете открити. Чувствеността е очевидна, но никога натрапчива. Това е именно онази особена форма на съблазън, която Max Mara владее най-добре – женственост без демонстрация.
На първия ред: „Клюкарката“ отново е в играта
Сред гостите, които наблюдаваха шоуто от първия ред, бяха Лейтън Мийстър и Кели Ръдърфорд – две от най-разпознаваемите лица на „Клюкарката“.
Мийстър изглеждаше едновременно строга и игрива в свободна бяла риза с характерна яка, комбинирана с маслинено-златиста пола тип „молив“, изцяло покрита с едри пайети. Черни котешки очила и обувки с отворена предна част завършиха визията.
Кели Ръдърфорд, от своя страна, остана вярна на естетиката, превърнала я в своеобразна икона на „тихия лукс“. Тя се появи в черно двуредно палто с А-силует и широки скъсени ръкави, допълнено от кожена чанта в наситен винен нюанс и масивни тъмни очила.
До тях Тина Кунаки заложи на монохромна кремава визия. Обемното макси палто с дълбока качулка и широк колан създаде усещане за уютен минимализъм, балансиран от графични черни обувки с леко квадратен връх.
Три различни интерпретации на съвременния лукс – и нито една излишна.
MARNI
Изкуството да бъдеш несъвършен
Ако Max Mara говори тихо, Marni определено не шепне.
Още поканата за ревюто подсказа, че ни очаква нещо различно. Вместо традиционната картичка гостите получиха хартиени самолети, изработени от напълно рециклирани материали. Всеки от тях е резултат от три седмици ръчен труд на студенти от Римската художествена академия.
Идеята за движение, игра и въображение продължи и върху подиума.
Творческият директор Мерил Рох, позната с работата си в женските линии на Dries Van Noten и Marc Jacobs, представи колекция, която се движи по ръба между грозното и красивото, практичното и абсурдното, сериозното и детински игривото.
Спортни топове се срещат със строги сака. Утилитарни паркове се комбинират с кожени панталони. Офисният гардероб е увеличен до почти сюрреалистични пропорции – ризите и панталоните изглеждат така, сякаш са заети от гардероба на някой друг.
И точно в това се крие чарът на Marni.
Големи копчета, микродесени, О-образни деколтета и геометрични принтове изграждат своеобразен визуален пъзел. Част от мотивите създават илюзията, че дрехите са съшити от различни парчета, сякаш са открити случайно и превърнати в нещо ново.
Тук несъвършенството не е дефект. То е позиция.
ROBERTO CAVALLI
House of Prints и завръщането на нощта
Ако има колекция, която превърна Милано в сцена за голямото завръщане на party glamour-а, това е House of Prints на Roberto Cavalli.
Фаусто Пулизи избра да не бяга от миналото, а да го прегърне. В центъра на колекцията е естетиката на началото на 2000-те – ера на блясъка, ексцеса, минидължините, животинските принтове и дрехите, създадени за светлината на нощните клубове.
Това не е опит за реставрация. По-скоро е моден ремикс на епоха, която отново се оказва изненадващо актуална.
Пулизи остава верен на ДНК-то на Roberto Cavalli и превръща максимализма в основен герой. Кристали, пера, деним, дълбоки разрези, апликации и блестящи материи се редуват в поредица от визии, които не познават думата „сдържаност“.
Архивни рокли от колекцията от 2003 г. се появяват редом до хищническа палитра от принтове – питон, леопард и други анималистични мотиви, превърнали се в запазена марка на къщата.
Това е Roberto Cavalli в най-чистата му форма: див, чувствен, театрален и съзнателно прекомерен.
Сред моделите, които представиха колекцията на подиума, бяха Алина Милър, Улян Ворошкова, Сандра Мъри и Лера Сергеев.
В един-единствен ден Милано успя да покаже колко различни могат да бъдат представите за лукс през 2027 г.
При Max Mara той е в качеството на материята, в идеалната кройка и в онзи рядък вид чувственост, който не се нуждае от обяснение.
При Marni луксът се превръща в свобода – свободата да нарушиш пропорциите, да смесиш несъвместимото и да превърнеш несъвършенството в естетика.
А при Roberto Cavalli той отново блести. Под формата на кристали, пера, кожа, животински принтове и спомени от една епоха, която модата очевидно не е готова да остави зад гърба си.
Три различни гласа. Три различни настроения. И едно общо послание от Милано: пролет-лято 2027 няма намерение да бъде скучен сезон.