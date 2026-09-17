Изчистени сака, прави панталони, блед деним, памучни тренчове, фини трикотажни материи и ефирни slip рокли — силуети, в които няма нищо излишно. Това е езикът на Calvin Klein, а минимализмът отдавна е една от най-разпознаваемите характеристики на американската модна къща. В колекцията за пролет/лято 2027 обаче тази естетика придобива по-лично и носталгично измерение.
Зад колекцията стои творческият поглед на Вероника Леони, която се обръща към една от най-емблематичните фигури, свързани с визуалната култура на Calvin Klein — Каролин Бесет-Кенеди. Работила за марката между 1988 и 1996 г., Бесет-Кенеди остава в историята не просто като модна икона, а като въплъщение на специфичен тип сдържана, интелигентна и уверена елегантност.
В SS27 Леони не пресъздава буквално гардероба на Бесет-Кенеди, нито разчита на директни цитати от 90-те. Вместо това тя улавя отношението към облеклото, което превръща стила на Бесет-Кенеди в културен феномен. Дрехата трябва да изглежда така, сякаш е избрана без усилие, но всеки шев, пропорция и линия трябва да бъдат безупречни.
Именно в тази привидна простота се крие силата на колекцията. Приглушената палитра, съвършено скроените основи и вниманието към качеството вместо към демонстративния лукс изграждат естетика, която не търси внимание, а го получава естествено. Това е онова особено усещане за quiet confidence — тиха увереност, която не се нуждае от обяснение.
Най-силният момент в колекцията е бялата bias-cut slip dress. Едновременно чувствена и дистанцирана, тя следва линиите на тялото, без да ги превръща в спектакъл. Силуетът напомня за онази характерна елегантност на 90-те, в която женствеността не се нуждае от украса, за да бъде забелязана.
Тук няма демонстративност, няма излишен блясък, няма опит за впечатление на всяка цена. И точно затова въздействието е толкова силно.
Calvin Klein SS27 превръща минимализма от естетически избор в отношение към живота — прецизно, ненатрапчиво и категорично. Вероника Леони не просто поглежда назад към една емблематична ера, а извлича от нея най-ценното: идеята, че истинският стил не се нуждае от шум.
Понякога най-силното модно изявление е онова, което е казано тихо.