С настъпването на есента гримът постепенно се променя – летните, ефирни нюанси отстъпват място на по-дълбоки, наситени и характерни цветове. Този сезон акцентът отново пада върху очите, но с по-мек и изискан прочит. Новият тренд при сенките за очи съчетава естествено излъчване с богати есенни тонове, които придават дълбочина на погледа, без да изглеждат прекалено натрапчиво.
Сред актуалните цветове се открояват топлите кафяви нюанси, карамелът, бронзът, медното и приглушеното бордо. Те могат да бъдат използвани както за деликатен дневен грим, така и за по-изразителна визия вечер. Особено актуален е ефектът на преливащи се тонове, при който границите между цветовете са почти незабележими, а резултатът е елегантен и естествен.
Но кой нюанс е най-подходящ за цвета на очите?
При кафяви очи почти няма ограничения. Златистите, бронзовите и медните сенки подчертават топлите оттенъци в ириса, докато тъмнокафявото и бордото придават по-драматичен характер на погледа.
За сини очи особено подходящи са топлите контрастни цветове – медно, прасковено, карамелено и бронзово. Именно контрастът между топлия грим и студения син нюанс на очите може визуално да направи погледа по-ярък и изразителен.
Зелените очи се открояват впечатляващо с лилави, сливови, винени и розово-кафяви нюанси. Те подчертават зеленината на ириса и придават на грима по-изискано и загадъчно излъчване.
При сивите очи добър избор са сребристите, графитените, тауп и студенокафявите тонове. За по-мека визия могат да се комбинират с деликатен розов или бежов нюанс.
Тази есен обаче правилото е едно: цветът на сенките не е необходимо да бъде избран единствено според модните тенденции. Най-успешният грим е този, който съобразява нюансите с естествения цвят на очите, тена и цялостното излъчване.
Затова вместо да следваме сляпо един-единствен тренд, можем да експериментираме с есенната палитра и да открием цветовете, които най-добре подчертават индивидуалната ни красота. Топлите кафяви, бронзовите и медните нюанси обещават да бъдат сред водещите акценти през сезона, но истинският ефект идва от начина, по който са съчетани и нанесени.
Есента очевидно няма да бъде сезон на скучния грим. Тя предлага повече цвят, дълбочина и възможности за експерименти – с един прост акцент: погледът отново е в центъра на вниманието.