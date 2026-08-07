След ден на плажа косата често става суха, твърда и склонна към заплитане. Това не е случайно – комбинацията от морска сол, слънце, вятър и пясък променя структурата на косъма и я прави по-груба.
Морската сол извлича част от влагата от косъма. Когато косата изсъхне, люспите на кутикулата се повдигат и отделните косми започват да се закачат един в друг.
UV лъчите отслабват защитния слой на косъма, което го прави по-чуплив и без блясък.
Вятърът постоянно разрошва косата и създава възли, особено ако е дълга.
Пясъкът полепва по косата и увеличава триенето между отделните косми.
Ако косата е боядисана, изрусена или естествено къдрава, рискът от заплитане е още по-голям, тъй като тя по принцип е по-суха.
Какво можете да направите?
Изплаквайте косата веднага след морето.
Ако има възможност, изплакнете я с чиста вода още на плажа, за да отстраните солта и пясъка.
Използвайте хидратиращ шампоан и маска.
След плаж изберете продукти с:
алое вера;
арганово масло;
кокосово масло;
масло от жожоба;
кератин или пантенол.
Нанасяйте балсам без отмиване.
Той улеснява разресването, предпазва от накъсване и задържа влагата в косъма.
Разресвайте внимателно.
Използвайте гребен с широки зъбци или специална четка за мокра коса. Започнете от краищата и постепенно се придвижвайте към корените.
Не търкайте косата с кърпа.
Вместо това леко попийте влагата с мека памучна кърпа или микрофибърна.
Намалете топлинната обработка.
След плаж избягвайте честото използване на преса и маша, а ако сушите със сешоар – използвайте по-ниска температура.
Как да предотвратите заплитането?
Намокрете косата с чиста вода преди влизане в морето – така тя ще поеме по-малко солена вода.
Сплетете я на плитка или нисък кок.
Използвайте UV спрей за коса с подхранващи масла.
Носете шапка с широка периферия, когато сте дълго време на слънце.
Редовната хидратация и правилната грижа след плаж могат бързо да възстановят мекотата и еластичността на косата. Ако тя остане силно суха и се заплита дори седмици след морската почивка, добре е да се направи подхранваща терапия или да се подстрижат изтощените краища.