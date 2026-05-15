С настъпването на пролетния сезон модните и бюти тенденции отново насочват вниманието към естествената визия, лекотата в стилизирането и класическите акценти с модерно излъчване. Сред най-забележимите завръщания в света на прическите тази година категорично се откроява бретонът тип „завеса“, познат още като curtain bangs.
Тази емблематична прическа, вдъхновена от стила на 70-те години, продължава да печели популярност благодарение на своята универсалност и способността да подчертава чертите на лицето по мек и елегантен начин. Характерен за този тип бретон е неговият плавен силует – по-къс в центъра и постепенно удължаващ се към краищата, което създава естествено рамкиране около лицето.
Една от основните причини curtain bangs да бъде сред най-желаните прически тази пролет е лесната му адаптивност към различни дължини и текстури на косата. Независимо дали става дума за права, вълниста или леко къдрава коса, този тип бретон придава усещане за обем, движение и небрежен шик.
Освен визуалния ефект, прическата предлага и практично предимство – сравнително лесна поддръжка в сравнение с класическия плътен бретон. Това я превръща в предпочитан избор за жени, които търсят промяна във визията си, без да се ангажират с прекалено сложна ежедневна стилизация.
Фризьори и стилисти отчитат засилен интерес към бретона тип „завеса“ още от началото на сезона, като тенденцията се подкрепя и от редица популярни личности и инфлуенсъри, които залагат именно на тази визия.
Съчетаващ ретро вдъхновение и съвременна естетика, curtain bangs се утвърждава като една от най-актуалните бюти тенденции на пролет 2026 – стилно решение за освежаване на визията с минимална, но ефектна промяна.