В столичната галерия „Милениум“ проф. Любомир Стойков представи четвъртото издание на книгата „Световни модни икони“. Тя е една от най-четените в сферата на визуалната култура, лайфстайла и модата. Бързото ѝ изчерпване наложи нейното четвърто, допълнено, издание. Трудът на известния естет, медиен анализатор и експерт по имидж и стил проф. Любомир Стойков е посветен на стила и публичното поведение на едни от най-харизматичните жени в света. Анализирани са елегантността и красотата на такива влиятелни дами, които са оставили и оставят дълбоки следи в обществото и културата – всяка за своето време, като Анна Уинтур, Бионсе, Виктория Бекъм, Грейс Кели, Грета Гарбо, принцеса Даяна, Жаклин Кенеди Онасис, Кейт Мидълтън, Коко Шанел, Марлене Дитрих, Мерилин Монро, Мишел Обама, Одри Хепбърн, кралица Рания и Сара Джесика Паркър.
На кориците на новото издание на книгата „Световни модни икони“ са две от носителките на Годишната награда на Академията за мода за най-успешни и стилни българи „БГ модна икона 2025“ – Силви Вартан и Елена Кристиано. Прочутата в цял свят певица и актриса – легендарната Силви Вартан бе удостоена с приза „БГ модна икона“ в новата категория „За цялостен принос“ (заедно с Христо Стоичков) и заради мащабната й хуманна и социална дейност, и грижи за децата на България. Елена Кристиано – собственик на Christian of Roma Group получи „БГ модна икона 2025“ в категория „Бизнес и мода“ за своите големи професионални успехи, стил и утвърждаване на женското лидерство у нас и по света.
В представянето на четвъртото издание на книгата участваха доц. д-р Мария Николова, ръководител на катедрата на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“ в Университета за национално и световно стопанство и главният редактор на сп. „Ел“ – България Мария Георгиева.
Доц. д-р Мария Николова: „Книгата „Световни модни икони“ на проф. д.н. Любомир Стойков е феномен в изследванията на визуалната култура, имиджа, публичното поведение и модата, и своеобразна библия за стил, добър вкус и достоен живот. Поздравявам проф. Стойков, който с дълбочината на културолог, финеса на изкуствовед и прозорливостта на медиен гуру за пореден път отваря широко духовния прозорец към световната култура, издигайки на най-висок пиедестал жената със стил, жената икона. Честито, скъпи професоре, и на добър час на „Световни модни икони“ – четвърто издание!“.
В своето послание към премиерата Мария Георгиева – главен редактор на сп. „Ел“ – България, подчерта: „Преди години написах, че „модните икони и думите остават“. Днес вярвам в това още повече. Защото във време на бързо сменящи се тенденции, шумни образи и мигновена популярност, книгата на проф. д.н. Любомир Стойков продължава да бъде онзи чудесен ориентир, който говори за стил с култура, дълбочина и интелект. Проф. Стойков притежава рядката способност да анализира модата отвъд естетиката – като социален, културен и психологически феномен. Именно затова тази книга се чете с еднакъв интерес както от хора, които обичат модата, така и от онези, които търсят смисъла зад образите. В нея стилът никога не е повърхностен. Той е език, идентичност, позиция, памет. Четвъртото издание на „Световните модни икони“ идва напълно заслужено – като естествено продължение на живота на една книга, превърнала се в емблема. Книга, която остава актуална, защото говори за непреходното. За вкуса. За финеса. За смелостта да бъдеш различен. И за онзи стил, който никога не зависи единствено от дрехите!“.
Проф. Любомир Стойков благодари за интереса, вниманието и високите оценки за неговата книга и заяви: „Преди много години, наистина – много, често си задавах въпросите „Кой диктува стила?“, „Как се определят модните тенденции?“, „Къде да търсим примерите за добрия вкус?“. Днес уверено си отговарям, че стилът и модата се дефинират от дизайнерите и улицата, инфлуенсърите и лидерите на обществено мнение, от звездите – медийни, артистични, музикални, спортни и не на последно място – духът на времето. Има, разбира се, ирационални и мистични причини, които водят до новия външен вид. Водеща роля, обаче, имат т.нар. „модни икони“, които съчетават в себе си всичко или почти всичко изброено по-горе. Това мое любопитство доведе и до написването на книгата „Световни модни икони“, която е моето послание към хората и особено към новата генерация, заредено с вдъхновяващи примери за живота и стила на едни от най-влиятелните дами в миналото и в наши дни – Коко Шанел и Грета Гарбо, Марлене Дитрих и Грейс Кели, Одри Хепбърн и Мерилин Монро. Тези жени олицетворяват красотата в действие, символизират изключителното значение на хармонията между персоналния стил и успеха, които не биха били пълноценни без всеотдайното служене на хората и обществото. Доказателство за това е и трудът ми „Световни модни икони“ – четвъртото издание!“.
В първата част на вечерта се състоя и поредната емисия на социално-културния проект на Академията за мода „Вечери на стила“, посветен този път на идолите на елегантността. Бяха показани тематично издържани произведения на носителката на най-престижните награди за мода „Златна игла“ и „Златна ножица“ – Поля Кинова, която презентира оригинални аутфити посветени на тази толкова специална вечер. Талантливи и иновативни дизайнери също представиха своите предложения. Сред тях Боряна Колева, Стефания Кривошиева, Иванина Ким, Гери Камеран, Нели Радева, Велизара Георгиева, както и специалният гост Диана Филипова.
На събитието присъстваха много гости от културните, артистичните и бизнес средите, сред които Десислава Зафирова, Милена Стефанова, Нели Колева, Илиян Йорданов, Анна Банова, Васил Банов, Анелия Петкова, д-р Мария Кръстева, Румяна Маринова, Стела Йорданова, Ралица Добрева-Казакова, Десислава Краваева, Кристина Несторова, Вили Николов, Нели Колева, Звезделина Първева и др.