С впечатляващ спектакъл, изпълнен с блясък, музика и емоции, в Казанлък беше избрана 58-ата Царица Роза – Деница Малчева. Коронацията на новата носителка на престижната титла постави тържествено начало на 122-рото издание на Празника на розата – едно от най-разпознаваемите и обичани културни събития в България.
За титлата тази година се състезаваха рекордните 35 абитуриентки, които впечатлиха журито и публиката с увереност, стил и сценично присъствие. Участничките дефилираха в три тематични тура, посветени на елегантността, женствеността и блясъка – ценности, които традиционно са в основата на конкурса.
Първа подгласничка стана Йоана Мицева, а втора – Анжела Иванова. И трите отличени участнички получиха бурни аплодисменти и признание за своето представяне.
Тазгодишното издание премина под вдъхновяващото мото „Красотата – аромат на душата“, което акцентира върху връзката между външната естетика и вътрешната хармония. Събитието събра представители на местната власт, бизнеса и културния елит, а председател на международното жури беше проф. Любомир Стойков.
След официалната церемония новата Царица Роза Деница Малчева заяви, че възприема титлата не само като символ на красота и традиция, но и като възможност да подкрепя значими обществени каузи. Сред приоритетите ѝ са борбата срещу езика на омразата и насърчаването на толерантността и уважението сред младите хора.
„Конкурсът Царица Роза е сред най-стойностните културни събития в България, защото съчетава традиция, естетика и съвременен дух“, подчерта проф. Любомир Стойков. По думите му инициативата има ключова роля за съхраняването и популяризирането на българските традиции както у нас, така и пред международната публика.
Кулминацията на Празника на розата предстои на 5, 6 и 7 юни 2026 г., когато Казанлък отново ще се превърне в притегателен център за гости от страната и чужбина. В програмата са включени традиционната коронация, концерти, фолклорни прояви и емблематичното карнавално шествие, което всяка година изпълва улиците на града с цвят, настроение и празничен дух.
Празникът на розата остава символ на българската идентичност и на уникалното наследство на Розовата долина, превръщайки Казанлък в световна сцена на красотата, традицията и културата.