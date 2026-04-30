Миналото лято модният свят беше завладян от една на пръв поглед неочаквана тенденция – минималистичните виетнамки. Семпли, функционални и лишени от излишни детайли, те се превърнаха в най-желания аксесоар за топлите месеци. През 2026 година обаче модната сцена прави следваща стъпка: лаконтичните модели остават актуални, но нов фаворит категорично измества останалите – желираните обувки.
Допреди няколко години идеята, че обувките от детството ни – онези гумени сандали, с които прекарвахме часове по плажа и сред морските камъчета – могат да се превърнат във висша модна тенденция, изглеждаше малко вероятна. Днес това вече е реалност. Така наречените jelly shoes, известни още като желирани обувки, се наложиха като един от най-разпознаваемите и обсъждани трендове.
Популярното им название идва от специфичния материал, от който са изработени – гума или силикон. Именно той придава характерния им вид: гъвкавост, полупрозрачност, деликатни цветове, а понякога и лек блясък. Практичността им е съчетана с визуална лекота, която ги прави подходящи както за ежедневието, така и за по-елегантни визии.
Сред първите, които разпознаха потенциала на този материал, беше модната къща The Row. Малко по-късно към тенденцията се присъединиха и утвърдени имена като Toteme, Magda Butrym и Jil Sander. Именно те доказаха, че гумените обувки могат да бъдат не просто практични, а стилни, модерни и дори луксозни.
Докато през миналия сезон прозрачните модели се възприемаха по-скоро като смел експеримент и бяха предпочитани основно от най-дръзките почитатели на модата, днес ситуацията е различна. Желираните обувки окончателно излязоха извън рамките на плажния гардероб и се превърнаха в пълноценна градска обувка.
Дизайнерите представиха впечатляващо разнообразие от интерпретации. Chloe залага на многоцветни гумени сабо модели със стабилен ток и елегантни обувки тип лодка, които успешно конкурират класическата кожа. Alaïa предлага модернизирани виетнамки с изящни презрамки, напомнящи бижута. Simone Rocha пък интерпретира тенденцията чрез нежни мулета, достатъчно изискани дори за вечерни тоалети.
Масовият пазар също не изостава. Брандовете все по-смело експериментират с форми, цветове и текстури, превръщайки прозрачните обувки в достъпна и желана част от летния гардероб.
Така през 2026 година желираните обувки окончателно доказват, че модата има способността да преосмисля добре познатото и да превръща носталгията в актуален стилов код. От плажа до градските улици – тази тенденция вече не е просто моментен каприз, а заявка за устойчиво присъствие в модния речник на сезона.