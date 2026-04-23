С настъпването на месец май модният свят постепенно се пренастройва към по-свежи, цветни и експресивни визии, а маникюрът не прави изключение. Пролетта вече е в своя разцвет и това ясно се отразява в предпочитанията както на професионалистите в бранша, така и на клиентите, които търсят нови начини да изразят своя стил чрез детайла.
Една от водещите тенденции през май се очертава да бъде завръщането към естествената визия. Нюд тоновете, млечнобелите нюанси и деликатните розови оттенъци ще доминират, като акцентът ще бъде върху добре поддържаните, къси до средно дълги нокти. Този минимализъм се възприема като символ на елегантност и съвременна естетика.
Паралелно с това обаче се наблюдава и засилен интерес към ярките цветове. Наситените коралови, тюркоазени и лимоненожълти лакове ще бъдат предпочитани от онези, които търсят повече настроение и енергия в ежедневието си. Цветните акценти често ще бъдат комбинирани с геометрични елементи или абстрактни рисунки, придаващи артистичност на визията.
Флоралните мотиви също остават актуални. През май те ще се интерпретират по нов начин – по-фини, стилизирани и често комбинирани с прозрачна основа. Този подход създава усещане за лекота и естествена красота, характерна за сезона.
Друг интересен акцент са така наречените „glass nails“ и ефектите с блясък. Леките перлени отблясъци и прозрачните слоеве придават модерно звучене на класическия маникюр, без да го правят прекалено натрапчив.
Не на последно място, устойчивите и щадящи продукти продължават да печелят популярност. Все повече клиенти обръщат внимание на състава на използваните материали, като търсят по-безопасни и екологични решения.
В обобщение, маникюрът през месец май ще бъде балансирана комбинация между естествена визия и смели цветови решения. Индивидуалният стил остава водещ, а разнообразието от тенденции позволява на всеки да открие най-подходящото изражение на своята идентичност.