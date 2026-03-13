В света на съвременната маникюрна мода тенденциите се променят бързо, но някои техники успяват да се задържат на върха на популярността години наред. Такава е и класическата визия „котешко око“ – ефект, който майсторите на маникюр непрекъснато преоткриват и развиват. През последните сезони обаче се появи нова интерпретация, която вече привлича вниманието на почитателите на естетичния маникюр по целия свят. Тя носи любопитното име „оребрени стъклени нокти“ и обещава да бъде следващият голям хит в индустрията.
В продължение на години дизайнът „котешко око“ премина през редица трансформации – от удължени и френски вариации до сложни художествени композиции и разнообразни цветови интерпретации. Маникюристите експериментираха със стотици нюанси и техники, които създаваха нови визуални ефекти върху нокътната плочка. В един момент изглеждаше, че възможностите са изчерпани. Но индустрията за красота отново доказа, че креативността няма граници.
Още преди няколко години майсторите започнаха да се отдалечават от класическите плоски дизайни и да експериментират с триизмерни елементи. Кристали, миниатюрни фигурки и различни изпъкнали детайли се превърнаха в отличителна черта на т.нар. „корейски маникюр“ – тенденция, която първоначално набра популярност в Азия, а впоследствие се разпространи и в Европа. С времето обаче корейските майстори развиха стила до такава степен, че днес той включва десетки различни направления, текстури и техники.
Общото между повечето от тях остава използването на гел лак с ефект „котешко око“. Причината за неговата популярност е очевидна – уникалният блясък и дълбочина, които създава върху ноктите. Именно този лак стои и в основата на т.нар. „стъклени“ или „glazed“ нокти, които през последните години се превърнаха в любима визия на модните инфлуенсъри.
Докато преди време тенденцията се характеризираше с по-тъмни нюанси и силни, почти метални отблясъци, днес палитрата се измества към по-светли и неутрални тонове. Фините магнитни частици в лака са толкова деликатни, че създават ефект на гладка, сияйна повърхност с впечатляваща дълбочина.
На тази основа маникюристите разработиха десетки вариации – омбре ефекти, модерни френски маникюри, магнитни рисунки, комбинации с ръчно рисуване, както и дизайни с кристали или без декоративни елементи. Въпреки това въпросът оставаше: възможно ли е още нещо ново?
Отговорът се оказа „да“.
Най-новата тенденция, която набира популярност в социалните мрежи, е именно дизайнът „оребрени стъклени нокти“ (от английското ribbed glass nails). Името описва перфектно неговата същност – тук акцентът не е върху цвета или декорацията, а върху светлината и текстурата.
Повърхността на нокътя се оформя с фини вертикални релефни линии. Те наподобяват характерните ръбове на винтидж стъкло или кристална ваза. Именно тези деликатни „ребра“ създават уникалната игра на светлина, която прави маникюра изключително ефектен. При движение на ръката отблясъците се пречупват по различен начин, създавайки усещане за дълбочина и почти хипнотизиращ блясък.
Резултатът е дизайн, който съчетава минимализъм и визуална сложност – стил, който едновременно изглежда елегантен, модерен и артистичен. Именно тази комбинация превръща „оребрените стъклени нокти“ в една от най-обсъжданите нови тенденции в света на маникюра.
И ако досега изглеждаше, че класическото „котешко око“ е достигнало своя предел, то новата техника доказва обратното – понякога е нужна само една различна текстура, за да се роди напълно нова модна история.