Столицата се превърна в сцена на едно от най-значимите модни събития в региона – „Balkan Open Door“, което се проведе в модерното пространство TENTA. Форматът, част от Code Fashion Runway, събра на едно място водещи дизайнери от Балканите и затвърди позицията си като платформа за културен и творчески обмен.
Зад инициативата стои International Fashion Connection Group с президент Мила Захариева, в партньорство с Мария Бонева. Проектът има ясно формулирана мисия – да обедини модата, изкуството и културната идентичност на Балканите в една обща, разпознаваема платформа, която надхвърля националните граници.
Вечерта се превърна в истински спектакъл, в който подиумът не просто демонстрира визии, а разказа истории. Българското участие беше достойно представено от бранда Terry’s Fashion Style с дизайнер Тери Караиванова. Наред с нея свои колекции показаха и творци от Турция, Сърбия, Черна гора, Албания, Северна Македония и Косово.
Дизайнерските решения очертаха богата палитра от стилове – от минимализъм и прецизни линии до смели концептуални търсения и съвременни интерпретации на традиционни мотиви. Така подиумът се превърна в отражение на многообразието и креативната енергия на региона.
Събитието бе белязано и от силно дипломатическо присъствие, включващо посланици и официални представители на различни балкански държави. Това още веднъж подчерта ролята на модата като универсален език и ефективен мост между култури и общества.
Особен акцент в програмата беше представянето на новата платформа „Fashion and Art Hub – Balkan Open Door“. Инициативата има за цел да насърчава сътрудничеството между дизайнери и артисти от Балканите, като същевременно осигурява по-широка международна видимост на регионалната сцена.
„Balkan Open Door“ все по-убедително се утвърждава като пространство, в което модата не просто се показва, а се преживява. Платформа, която обединява гласовете на Балканите в едно модерно, смело и все по-уверено културно послание.