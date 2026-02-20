Българският модел Людмил Димитров записа исторически момент в кариерата си, след като дефилира на ревю на Calvin Klein по време на New York Fashion Week – едно от най-престижните събития в световния моден календар. 24-годишният манекен на агенция „Ивет Фешън“ се превърна в първия български мъжки модел, излязъл на подиума на емблематичния бранд в рамките на официалното шоу, проведено в модерния културен комплекс The Shed.
Участието му не е изолиран пробив, а логичен резултат от последователна и целенасочена работа. В продължение на една година Людмил Димитров сътрудничи с американската модна къща, като снима каталози и кампании за мъжката ѝ линия. Дефилето в Ню Йорк обаче бележи качествено нов етап – признание за неговото присъствие, професионализъм и потенциал на международната сцена.
Особено впечатляващ е фактът, че българинът е сред едва десетте мъжки модели от цял свят, подбрани да дефилират в ревюто на дамската колекция на Calvin Klein – решение, което подчертава концептуалната визия на марката за съвременна елегантност отвъд половите граници. Колекцията изследва хедонистичната естетика, заложена в ДНК-то на бранда – култ към тялото, удоволствие от подчертаването на неговото съвършенство и стремеж към изчистена, концентрирана красота.
„Стремях се да концентрирам и прецизирам израза на елегантност и стил в духа на края на 70-те и началото на 80-те години – с интимност и ясен фокус върху формата и тялото, за да внуша усещане за сила и удоволствие, типично за Calvin Klein“, споделя креативният директор на марката Вероника Леони.
Ревюто привлече вниманието на редица световни знаменитости. От първия ред шоуто бе наблюдавано от актрисите Dakota Johnson, Brooke Shields и Lily Collins, канадския актьор François Arnaud, модната икона Alexa Chung, фотографа Mario Sorrenti и инфлуенсърката Camila Coelho. Сред най-вълнуващите моменти зад кулисите бе появата на Anna Wintour – една от най-влиятелните фигури в световната мода, която лично поздрави моделите и пожела успех на участниците в дефилето, включително и на българския представител.
След успеха си на нюйоркския подиум, Людмил Димитров се готви за нови професионални ангажименти в Париж, Далас и Южна Франция. Роденият в София модел е част от „Ивет Фешън“ вече шест години. С ръст от 187 см той е открит на столичния булевард „Витоша“ от букера на агенцията Диан Динев – случайна среща, която поставя началото на международна кариера.
През годините Димитров работи за водещи световни брандове като Tiffany & Co., Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Jacquemus, Bottega Veneta, Iceberg, Diesel, Rag & Bone и Bershka. Бил е на корицата на 10 Men Australia и е участвал в модни едиториали за издания като Style Italy и Carnale Room.
Днес Людмил Димитров работи с редица престижни международни агенции, сред които VNY Models, Select Model Management, The Lab Models, Fifth Models, Run Model Management, DSM, MIKAs и Priscilla’s Model Management.
С присъствието си на един от най-значимите подиуми в света Людмил Димитров не просто отбелязва личен успех, а отваря нова страница в присъствието на българските модели на международната сцена – страница, която обещава още по-амбициозно и уверено развитие.