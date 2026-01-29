Една от най-ярките и разпознаваеми звезди на Холивуд – Шарън Стоун – ще придаде допълнителен блясък на тазгодишния Виенски оперен бал, едно от най-престижните събития в европейския светски и културен календар. Актрисата, прочута с емблематичните си роли на силни, независими и харизматични жени в ленти като „Първичен инстинкт“ и „Казино“, ще бъде специална гостенка на бала, който ще се състои на 12 февруари във величествената сграда на Виенската държавна опера.
Стоун ще пристигне във Виена по покана на австрийския предприемач Карл Гушлбауер – собственик на едноименната верига сладкарници, добре позната в страната със своите хлебни изделия и традиционни домашни сладкиши. Най-голямата слава на марката обаче носят нейните рулца от бутертесто с крем и пудра захар – изкушение, което се е превърнало в кулинарен символ за много австрийци и туристи.
В официално съобщение, разпространено от екипа на бизнесмена от името на холивудската звезда, Шарън Стоун не крие вълнението си от предстоящото участие. Тя определя Виенския оперен бал като „бижето“ в културния календар на Австрия – събитие, което всяка година събира около 5000 гости от целия свят и превръща столицата в сцена на елегантност, традиция и международен блясък. „Оперният бал е събитие от световна величина, а Виенската опера е магическо място. Много се вълнувам да се потопя в тази действителност“, се казва в изявлението.
Още преди официалната вечер, на 10 февруари, актрисата ще има възможност да се срещне с почитатели и медии. Тя е планирала пресконференция и раздаване на автографи в централата на компанията на Гушлбауер в малкия австрийски град Занкт Вилибалт – жест, който допълнително подчертава личното ѝ отношение към поканата и домакините.
Самият Карл Гушлбауер изрази удовлетворението си от присъствието на световната знаменитост, като подчерта, че нейната личност олицетворява ценностите на неговата марка. „Нейната харизма, елегантност и социална ангажираност са в пълно съзвучие с нашата марка и с нашето разбиране за кулинарната култура“, заяви предприемачът.
С появата на Шарън Стоун Виенският оперен бал обещава да бъде не просто изискано събитие, а истински празник на стила, културата и международното присъствие – среща между холивудския блясък и вековната австрийска традиция.