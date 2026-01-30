В рамките на Седмицата на висшата мода в Париж френският дизайнер Алексис Мабий представи проект, който бележи нова страница в историята на модната индустрия – първата си изцяло виртуална колекция, създадена с помощта на изкуствен интелект и визуализирана чрез имерсивен филм. Това не е просто технологичен експеримент, а цялостна концепция за бъдещето на модата, в която традиционното занаятчийство и дигиталната иновация се сливат в единен творчески процес.
Разработването на колекцията е отнело близо шест месеца и е осъществено в тясно сътрудничество между дизайнера и екип от специалисти в областта на дигиталните технологии. Процесът е силно персонализиран и се основава на синергия между човешката креативност и алгоритмичната прецизност. Мабий остава верен на класическия си подход – той сам проектира моделите, избира материите и създава бродериите, преди изкуственият интелект да поеме задачата по дигиталното моделиране и визуализация.
„Работих както обикновено – проектирах тоалетите, избрах материите, нарисувах бродериите“, обяснява дизайнерът. Едва след това ИИ започва да изгражда цялостната структура на колекцията, трансформирайки скиците и идеите в триизмерни, виртуални силуети.
По думите на Мабий някои от моделите са изисквали между 300 и 350 отделни операции, извършени чрез различни платформи и софтуерни решения. Въпреки това той е категоричен, че изкуственият интелект не е творец, а асистент. „Той е част от екипа в ателието – присъства за изпълнението на задачи, но не и за създаването на идеи“, подчертава дизайнерът.
Отвъд технологичния аспект, колекцията носи и силно художествено послание. Алексис Мабий я определя като „вечна колекция“ – своеобразна дъга от личности, цветове и материи, която надхвърля сезонните тенденции. Доминиращите нюанси – червено, синьо, жълто и пастелни тонове – създават ярка, но хармонична палитра, докато силуетите варират от изчистени смокинги до ефирни, дълги вечерни рокли.
Резултатът е колекция, която съчетава елегантност, технологична смелост и артистична дълбочина. Проектът на Мабий не само демонстрира новите възможности на изкуствения интелект във висшата мода, но и поставя важен въпрос – как традицията и иновацията могат да съществуват заедно, без да се изключват, а напротив – да се допълват в създаването на една нова, модерна естетика.