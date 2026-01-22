Модата има навика да се връща там, където е била най-смела. През 2026 г. цветният молив за очи отново заема централно място в грима – не като носталгичен спомен от миналото, а като модерен инструмент за себеизразяване. След години на доминация на неутралните тонове, погледът отново търси цвят, характер и индивидуалност.
Цветният молив вече не е запазен само за артистични визии или сценичен грим. Той се превръща в ежедневен акцент – лесен за нанасяне, универсален и достатъчно смел, за да промени цялото излъчване само с едно движение.
Актуалният цвят за 2026: кобалтово синьо
Безспорният фаворит за 2026 г. е кобалтово синьото. Дълбоко, наситено и изненадващо елегантно, този цвят подчертава очите по начин, който е едновременно модерен и вечен. Той стои еднакво добре както на светли, така и на тъмни очи, а също така работи отлично с различни тонове кожа.
Кобалтовото синьо е свежа алтернатива на класическото черно. То придава интензивност на погледа, без да го утежнява, и носи онова усещане за увереност и свобода, което все по-често търсим в съвременния грим.
Тенденцията за 2026 г. залага на лекота и индивидуален прочит:
нанесен плътно по горния клепач за графичен, модерен ефект;
леко размазан за по-мек и ежедневен вид;
само във вътрешния ъгъл или по долния клепач като неочакван акцент.
Комбиниран с чиста кожа и минимален грим, цветният молив за очи се превръща в главния герой на визията.
Повече от тренд
Завръщането на цветния молив за очи не е просто модна прищявка. То е отражение на желание за повече цвят, настроение и личен почерк. През 2026 г. гримът не следва строги правила – той разказва история. А кобалтовото синьо е цветът, който ще я направи незабравима.