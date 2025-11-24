На тържествена церемония, проведена във Военния клуб в София, Симона Бакърджиева бе коронясана за „Мис България“ 2025. Младата спортистка, с над седемгодишен опит в професионалния спорт, впечатли журито и публиката с излъчване, елегантност и харизма.
Въпреки че това е първото ѝ участие в конкурс от този ранг в България, Симона сподели, че модният свят е бил нов за нея. „Нямам опит в модата, но реших да се включа и се радвам, че се представих достойно“, заяви тя, добавяйки с усмивка, че само няколко часа след конкурса има важен волейболен мач.
Общо 30 финалистки, класирани от регионални конкурси, се състезаваха за престижната титла, дефилирайки както в бански костюми, така и в официални тоалети. Симона Бакърджиева получи короната от миналогодишната победителка Симона Петрова и ще продължи да представлява България на световния финал „Мис Планет“.
Новата „Мис България“ впечатли не само с външната си красота, но и с дисциплината и спортния дух, демонстрирани както на сцената, така и извън нея.