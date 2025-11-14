Модният календар у нас навлиза в своя най-тържествен момент – Годишните награди „Златна игла 2025“ на Академията за мода. В началото на декември, в елегантната атмосфера на Гранд хотел Милениум София, най-ярките имена в българския моден свят ще бъдат отличени със статута и признанието, което този престижен приз носи вече повече от три десетилетия.
Тази година церемонията обещава да бъде не само зрелищна, но и изключително значима за модната индустрия. Отличия ще бъдат присъдени в традиционните категории „Дизайнер на годината”, „Моден бранд на годината“, „Цялостен принос“, „Артистична мода“, „Аксесоари“, „Визионерство в музиката и модата“, „Най-добър млад дизайнер” и други. 35-членното журналистическо жури, съставено от водещи представители на българската арт и лайфстайл журналистика, вече е направило своите предложения. Само след дни ще бъдат обявени новите носители на най-дългогодишната и най-желана модна награда у нас.
Освен традиционните отличия, Академията за мода въвежда две нови категории – „Златна ножица“ и „Изгряваща звезда“, които ще отличат личности и брандове с висок принос към иновациите, устойчивостта и творческия прогрес в модната индустрия.
Една от най-ярките фигури, които вече получиха международно признание в рамките на тазгодишния цикъл от отличия, е легендарният италиански дизайнер Роко Бароко. Емблематичният майстор на високата мода бе удостоен с интернационалната „Златна игла 2025“ в категорията „Най-добър чуждестранен дизайнер“. Призът му бе връчен лично от председателя на Академията за мода проф. Любомир Стойков по време на изключително стилното му ревю в София, организирано от г-жа Анелия Петкова. Наградата е признание за неговия значим и устойчив принос към световната модна сцена.
Вече 31 години Академията за мода подкрепя творците, тласка напред развитието на българската модна естетика и предоставя платформа за нови таланти и утвърдени имена. В рамките на ревю-спектакъла, който ще съпътства официалната церемония, носители на отличието от предходни години, както и нови артисти, ще представят своите най-актуални колекции. Гостите на събитието ще бъдат свидетели на провокативни визуални интерпретации и съвременни естетически решения, демонстриращи динамиката и силата на модния език.
„Българската арт и лайфстайл журналистика за пореден път гласува номинациите за „Златната игла“ за творците с най-добри постижения в сферата на модния дизайн и модната индустрия“, подчерта проф. Любомир Стойков. Той допълни, че новите отличия – „Златна ножица“ и „Изгряваща звезда“ – целят да разширят рамката на оценката и да насърчат иновативността, устойчивостта и смелото творческо мислене. „Искрено се надявам, че Годишните награди „Златна игла 2025“ ще дадат тласък и вдъхновение на талантливата българска дизайнерска школа, окуражавайки я да миксира още по-ефективно традиционния с постмодерния и алтернативен стил“, заяви още председателят на Академията за мода.
Водеща на събитието ще бъде харизматичната Гери Дончева Янков, а за съвършената визия на манекените и водещата ще се погрижат екипът на салони V&A Glamour и водещи професионални гримьори. Статуетките „Златна игла“, както и отличията „Златна ножица“ и „Изгряваща звезда“, са дело на известния бижутер Анжело Красини, а постановката на ревю-спектакъла е поверена на режисьора Ивайло Кръстев.
Големият финал на вечерта ще бъде отбелязан с изискан коктейл – перфектен завършек на едно събитие, което ежегодно отразява духа, стила и посоката на българската мода. „Златна игла 2025“ обещава да бъде не просто церемония, а празник на таланта, вдъхновението и креативността.