Една от най-емблематичните фамилии в света на модата и изкуството – Мисони – пристига за първи път в България по покана на телевизионната водеща и модел Симона Кръстева. Това събитие бележи културен момент с международно значение, който обединява благотворителност, изкуство и световни имена на едно място.
Гост на специалната инициатива ще бъде Франческо Мисони – съвременен артист, известен със своята уникална способност да преплита живопис, текстил и експериментални материали в едно впечатляващо творческо цяло. Неговите произведения са представяни в престижни галерии в Милано, Рим и Лондон, където пленяват публиката с ярък колорит, изразителна енергия и емоционална дълбочина.
По време на престоя си у нас Франческо Мисони ще вземе участие в благотворителния търг на Sotheby’s International Realty Bulgaria и UNICEF, като ще дари своя картина, създадена специално за това събитие. Търгът ще бъде проведен от аукционер, пристигнал директно от Sotheby’s Auction House London, което придава на инициативата допълнителен международен престиж и авторитет.
Организатор и домакин на събитието е Симона Кръстева – личност, която се отличава със своята дълбока ангажираност към културния живот и развитието на българското изкуство. Като меценат и застъпник на арт филантропията, тя не само подкрепя талантливи творци, но и утвърждава изкуството като средство за социална промяна и хуманност.
Чрез своите инициативи, телевизионни проекти и международни партньорства Симона Кръстева успешно изгражда мост между България и световната арт сцена, превръщайки изкуството в истински посланик на култура, красота и добротворство.