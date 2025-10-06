Под ръководството на креативния директор Даниел Розбери, колекцията Prêt-à-Porter пролет/лято 2026 на Schiaparelli утвърждава идеята, че екстравагантността и практичността могат да съществуват в хармония. Визията на Розбери демонстрира, че дрехата не е само средство за самопоказване, а вдъхновение, способно да преобрази начина, по който възприемаме модата.
Силуетите на колекцията поставят акцент върху структурата. Раменете се вдигат, кръстът се вталява, а дължините варират от минимално прикриващи до почти театрални. Цветовата палитра е стегната и премерена: доминират костюмно черно, слонова кост и дълбоки, наситени нюанси, пречупвани тук-там от единични ярки акценти, които проблясват като деликатна искра сред мрачните тонове.
Детайлите са отличителна черта на колекцията. Cut-outs, елементи „trompe-l’œil“ и препратки към архивните творби на Schiaparelli са интерпретирани с модерно усещане, придавайки на всяка визия шепа сюрреалистична атмосфера, без да се натрапва с излишна претенция.
Колекцията на Schiaparelli за пролет/лято 2026 не просто облича, тя провокира и вдъхновява – напомняйки, че истинската мода съществува на границата между фантазия и реалност, между артистичното и функционалното.
Качествени мъжки дрехи на достъпна цена от онлайн магазин Sybrelo си грабни сега.