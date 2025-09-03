След седмици на спекулации и догадки в света на модата, вече има яснота: Ана Уинтур официално посочи своя наследник. Това е Клоуи Мал, която ще застане начело на редакционното съдържание на американското издание на Vogue.
С този ход се затваря една от най-дългите и влиятелни глави в историята на модната журналистика. В продължение на близо 40 години Ана Уинтур носеше титлата „главен редактор“ – символ на авторитет и вкус. Въпреки промяната тя остава в могъщата си роля на главен директор по съдържанието на Conde Nast и глобален редакционен лидер на всички 28 издания на Vogue по света.
Клоуи Мал ще има свободата да ръководи ежедневната работа на американското Vogue, но ще продължи да се отчита пряко на Уинтур – фигура, чийто сянка неизбежно ще тегне над всяко ново начинание.
39-годишната Мал идва от семейство с артистичен дух. Тя е дъщеря на актрисата Кандис Берген и френския режисьор Луи Мал. Завършила е престижния университет „Браун“ и е майка на две деца. Кариерата ѝ във Vogue започва през 2011 г. като редактор за социалните мрежи. Пет години по-късно се издига до пишещ редактор, а от 2023 г. заема ключова управленска позиция. През юни тази година направи впечатляващо интервю с Лорън Санчес малко преди сватбата ѝ с Джеф Безос.
„Списание Vogue вече ме оформи, сега съм развълнувана от перспективата да оформя Vogue“, заяви Мал в първия си официален коментар.
Обявяването на наследника идва само дни преди началото на Седмицата на модата в Ню Йорк – момент, който допълнително засилва вниманието към изданието. Доскоро за поста на Уинтур се споменаваха имена като Ева Чен, Никол Фелпс и Марк Холгейт, но изборът пада върху фигура, която съчетава вътрешен опит, лична харизма и ценностна близост до самата Ана Уинтур.
Предизвикателствата пред Клоуи Мал са значителни – да съхрани авторитета на Vogue като глобален културен ориентир и в същото време да му вдъхне нова енергия в епоха, когато социалните мрежи и дигиталните платформи диктуват ритъма.
Едно е ясно: с тази промяна започва нова глава за Vogue – списание, което отразява и оформя модата вече повече от век.
