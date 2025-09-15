Най-големите телевизионни звезди озариха червения килим в неделя вечер по време на церемонията по връчването на наградите „Еми“ – първата от поредицата престижни събития, които ще очертаят модните тенденции по пътя към „Оскарите“.
И тази година доминиращи сред дизайнерските избори на звездите бяха водещи модни къщи като Louis Vuitton, Prada, Chanel и Givenchy, които представиха елегантни визии, вдъхновени от есента. Основен акцент бе тъмната цветова гама – черно, кафяво, бордо и дълбоки червени нюанси, превърнали се в негласен дрескод за вечерта.
Сред най-коментираните тоалети се открои Селена Гомес, звездата от сериала „Убийства в сградата“. Тя се появи в компанията на своя годеник Бени Бланко, облечена в дълга рокля на Louis Vuitton в наситено червено. Силуетът бе подчертан от висока цепка и ефирен шлейф, а липсата на ръкави добави модерна нотка към класическата визия.
Също в червено заложи и Сидни Суини, позната от хитовия сериал „Еуфория“. Нейната рокля без презрамки с дълбоко деколте бе съчетана с изящни диамантени бижута, които привлякоха вниманието на фотографите.
Не по-малко интерес предизвикаха и мъжките визии. Педро Паскал се отличи с кремав костюм с двуредно закопчаване, комбиниран със слънчеви очила – решение, което подчерта неговата ексцентрична харизма. Гуендолин Кристи избра светъл ансамбъл на Tom Ford, който демонстрира минимализъм и фина елегантност.
Впечатление направи и носителката на „Оскар“ Кати Бейтс, появила се в дълга кафява рокля с дълги ръкави и драпиран корсаж – визия, която подчерта изтънчената ѝ класа и предпочитание към по-консервативната, но стилна линия.
За разлика от повечето холивудски награди, „Еми“ традиционно се провежда в ранната есен, а това дава възможност на дизайнерите да експериментират с по-богата и наситена палитра. Тази година червеният килим се превърна в истинска сцена на есенната мода – от дръзко червено до меки неутрални тонове.
С блясъка и изисканата атмосфера, „Еми 2025“ постави висока летва за предстоящия награден сезон, който тепърва обещава още модни върхове и незабравими звездни моменти.
Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.