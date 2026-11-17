Какво се опитва да ни каже тялото чрез звънене, пищене или бучене в ушите? Трябва ли да се притесняваме, кога е необходима консултация със специалист и можем ли сами да облекчим неприятното усещане?
Представете си, че около вас цари пълна тишина, но в ушите ви продължава да звучи нещо. Понякога е тънко пищене, друг път – звън, свистене, бучене или равномерен шум, наподобяващ работещ електрически уред. Няма външен източник на звук, но усещането е напълно реално. За някои хора то е краткотрайно и почти незабележимо, докато за други се превръща в постоянно присъствие, което нарушава съня, концентрацията и качеството на живот.
Това състояние е познато като тинитус (шум в ушите). Макар често да бъде подценявано, то не е просто досаден звуков феномен. Понякога е сигнал, че слуховата система е подложена на натоварване или че в организма протича процес, който изисква внимание.
Тинитусът представлява възприемане на звук без наличие на съответен външен звуков източник. Той може да се проявява в едното или в двете уши, да бъде постоянен или периодичен, тих или силно изразен.
Интересното е, че шумът невинаги произхожда от самото ухо. Възприемането му е свързано със сложната работа на слуховата система и начина, по който мозъкът обработва звуковата информация.
Когато слуховите клетки или нервните пътища са увредени или функционират различно, мозъкът понякога започва да регистрира сигнали, които човек възприема като звънене, пищене или бучене.
Именно затова шумът в ушите не бива да се разглежда единствено като локален проблем. Той може да има различни причини и невинаги е свързан със заболяване на самото ухо.
Какви са причините и какво може да провокира шума?
Сред най-честите причини за тинитус е увреждането на слуха вследствие на продължително излагане на силен шум. Работата в шумна среда, честото използване на слушалки с висока сила на звука, посещението на концерти и други места с интензивен шум могат постепенно да увредят чувствителните структури във вътрешното ухо.
С напредването на възрастта също могат да настъпят промени в слуховата функция, които да бъдат съпроводени от шум в ушите.
Други възможни причини са:
Натрупване на ушна кал – запушването на ушния канал може да предизвика шум и усещане за намален слух.
Възпаления и инфекции – заболяванията на външното и средното ухо понякога са придружени от тинитус.
Проблеми с кръвното налягане и кръвообращението – в определени случаи шумът може да бъде свързан със съдов произход.
Проблеми с челюстната става и шийната област – при някои хора движенията на челюстта или врата променят интензитета на шума.
Прием на определени медикаменти – някои лекарства могат да предизвикат или засилят тинитуса.
Продължителен стрес и недоспиване – те невинаги са първопричината, но могат осезаемо да усилят възприемането на шума.
Важно е да се подчертае, че една и съща проява може да има различен произход при различните хора. Затова самолечението и опитите за поставяне на диагноза единствено по симптомите не са препоръчителни.
Трябва ли да се притесняваме?
Не всеки шум в ушите е повод за тревога. Понякога той се появява след излагане на силна музика, при умора или в период на повишено напрежение и постепенно отшумява.
Това обаче не означава, че продължителните или повтарящи се оплаквания трябва да бъдат пренебрегвани.
Особено внимание изисква шумът, който се появява само в едното ухо, постепенно се засилва или е съпроводен от намаляване на слуха, световъртеж или усещане за натиск в ухото.
Съществува и специфична форма на тинитус, наречена пулсиращ тинитус. При нея шумът наподобява туптене и често следва ритъма на сърдечния пулс. Този симптом изисква медицинска оценка, тъй като понякога може да е свързан с промени в кръвоносните съдове.
Има и ситуации, при които не бива да се отлага медицинската помощ. Ако шумът е придружен от внезапно намаляване или загуба на слуха, е необходима спешна оценка от специалист – най-добре в рамките на същия ден. При внезапна загуба на слуха времето е от съществено значение за възможностите за лечение.
При силен световъртеж, лицева слабост, нарушения в говора или други внезапни неврологични симптоми трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ.
Можем ли сами да си помогнем?
Добрата новина е, че съществуват начини за облекчаване на тинитуса и подобряване на ежедневния комфорт. Подходът зависи от причината, но няколко навика могат да бъдат полезни.
1. Пазете слуха си.
Ограничете продължителното излагане на силни звуци. Използвайте предпазни средства в шумна работна среда и избягвайте слушането на музика с прекомерна сила на звука.
2. Не търсете абсолютна тишина.
При много хора шумът става по-осезаем именно в тиха среда, особено вечер. Тихата фонова музика, звуците на дъжд, природни шумове или специализирани звукови приложения могат да помогнат вниманието да се отклони от тинитуса и да улеснят заспиването.
3. Обърнете внимание на съня.
Недоспиването може да направи шума по-труден за понасяне. Поддържането на редовен режим на сън и създаването на спокойна вечерна рутина са важни стъпки.
4. Управлявайте стреса.
Дихателни упражнения, разходки, умерена физическа активност и техники за релаксация могат да намалят напрежението и да помогнат за по-лесното справяне със симптомите.
5. Следете общото си здравословно състояние.
Контролът на кръвното налягане, балансираното хранене и редовната физическа активност са част от грижата за организма. Ако забелязвате, че определени напитки, храни или навици засилват оплакванията, обсъдете това със специалист.
Не предприемайте самостоятелно спиране или промяна на предписани лекарства. Ако подозирате, че даден медикамент провокира шума, консултирайте се с лекар.
Важно е да се знае, че няма универсална хранителна добавка или домашен метод, който доказано премахва тинитуса при всички пациенти. Най-добрият подход е насочен към установяване и повлияване на конкретната причина.
Кога е време да посетим специалист?
Първата стъпка при продължителен или повтарящ се шум в ушите е консултацията с оториноларинголог (УНГ специалист).
Обикновено оценката включва преглед на ушите, изследване на слуха и преценка на съпътстващите симптоми. В зависимост от конкретния случай може да се наложат допълнителни изследвания или консултация с друг специалист.
Ако се установи намаление на слуха, слухопротезирането може да помогне както за подобряване на слуховото възприятие, така и за намаляване на усещането за тинитус при някои пациенти.
При продължителен шум, който предизвиква тревожност, нарушава съня или затруднява ежедневието, когнитивно-поведенческата терапия също може да бъде ефективен подход. Тя не цели непременно да премахне самия звук, а да намали емоционалния дискомфорт и влиянието му върху живота.
Шумът в ушите е състояние, което може да има различни проявления и причини. При някои хора остава краткотраен епизод, при други се превръща в продължително предизвикателство.
Най-важното е да не приемаме автоматично, че той е безобиден, но и да не изпадаме в излишна тревога. Съвременната медицина разполага с диагностични методи и подходи, които могат да помогнат за установяване на причината и облекчаване на оплакванията.
Понякога тялото ни изпраща сигнали, които не можем да видим, но можем да чуем. Шумът в ушите е един от тях. И макар невинаги да означава сериозен здравословен проблем, той заслужава внимание, навременна оценка и информирана грижа.
Защото добрият слух не е просто способността да чуваме света около себе си. Той е важна част от начина, по който общуваме, живеем и се чувстваме пълноценно.