Кожата често „говори“ за начина, по който се отнасяме към нея. Когато не получава достатъчно влага, тя може да стане суха, чувствителна и без блясък, а усещането за дискомфорт да се превърне в ежедневие. Особено през сезоните с резки температурни промени, сух въздух или продължително излагане на отопление и климатизация, нуждата от добра хидратация се увеличава.
Но как да разберем, че обичайният ни крем вече не е достатъчен? И кои са сигналите, че кожата има нужда от повече внимание?
Постоянно усещане за опъване
Един от най-разпознаваемите признаци е усещането, че кожата „стяга“, особено след измиване. Ако лицето ви изглежда добре непосредствено след почистване, но само след няколко минути започва да се усеща сухо и опънато, това може да е знак, че кожната бариера се нуждае от допълнителна подкрепа.
Важно е да се прави разлика между суха кожа и дехидратирана кожа. Сухотата често е свързана с недостатъчно количество липиди, докато дехидратацията означава недостиг на вода в кожата. Затова дори мазната кожа може да бъде дехидратирана.
Загуба на естествения блясък
Здравата и добре хидратирана кожа обикновено има свеж и равномерен вид. Когато водният баланс е нарушен, лицето може да изглежда уморено, сиво и безжизнено, независимо от това колко добре сме се наспали.
Липсата на сияние понякога е първият видим сигнал, че кожата не получава достатъчно влага. Ако към него се добавят усещане за сухота и повишена чувствителност, вероятността причината да е нарушената хидратация се увеличава.
Фините линии стават по-забележими
Дехидратацията може временно да направи фините линии по-видими. Това се случва, защото повърхностният слой на кожата губи част от водата си и изглежда по-набръчкан и неравен.
Това не означава непременно, че процесът на стареене внезапно се е ускорил. Понякога добрата хидратация е достатъчна, за да придаде на кожата по-гладък и свеж вид.
Гримът започва да се „напуква“
Ако фон дьо тенът или коректорът започнат да се събират в малките линии, да подчертават сухите участъци или да изглеждат неравномерно, причината може да не е в самия продукт.
Дехидратираната кожа не задържа грима по същия начин като добре хидратираната. Затова промяната в начина, по който изглежда гримът върху лицето, може да бъде полезен сигнал да обърнем повече внимание на подготовката на кожата.
Появяват се лющене и груби участъци
Малки люспици, грапави зони и усещане за неравна текстура са сред най-очевидните признаци, че кожата е подложена на прекомерна загуба на влага.
В такива моменти агресивното ексфолиране невинаги е правилното решение. Прекомерното използване на киселини, скрабове и други активни продукти може допълнително да раздразни кожата и да отслаби защитната ѝ бариера.
Кожата става по-чувствителна
Парене, щипане или дискомфорт при нанасяне на продукти, които обичайно понасяме добре, също могат да бъдат сигнал, че кожната бариера е нарушена.
Кожата има естествена защитна функция, която помага да задържа влагата и да се предпазва от външни въздействия. Когато тази бариера е компрометирана, чувствителността може да се увеличи.
Хидратацията не се изчерпва с нанасянето на един крем. Подходящата грижа започва с щадящо почистване, продължава с продукти, които подпомагат задържането на вода в кожата, и включва ежедневна защита от слънцето.
При избора на козметика могат да се търсят съставки като хиалуронова киселина, глицерин, пантенол и керамиди, като конкретният продукт трябва да бъде съобразен с индивидуалните особености на кожата.
Не бива да се забравя и ролята на средата. Сухият въздух в отоплени или климатизирани помещения, студът, вятърът и продължителното излагане на слънце могат да повлияят на състоянието на кожата.
Когато кожата не просто е суха
Понякога това,
което изглежда като обикновена дехидратация, може да е свързано с друго кожно състояние. Ако сухотата, зачервяването, сърбежът, лющенето или паренето са силни, продължителни или се влошават въпреки подходящата грижа, консултацията с дерматолог е най-разумната стъпка.
Кожата ряддо променя състоянието си без причина. Опъването, липсата на блясък, фините линии, лющенето и повишената чувствителност са сигнали, които не бива да пренебрегваме. Понякога „крещящата“ нужда от хидратация не изисква десетки нови продукти, а по-щадяща рутина, правилно подбрана козметика и малко повече постоянство.
Защото добрата кожа не е въпрос само на външен вид. Тя е отражение и на това доколко успешно изпълнява своята естествена защитна функция.