С настъпването на есента парковете и горските пътеки се покриват с паднали кестени. За мнозина те са просто част от красивия есенен пейзаж, но малцина знаят, че дивите кестени могат да намерят приложение и в домакинството. Освен за украса и детски занимания, те могат да се използват за приготвянето на домашен препарат за пране – достъпна и по-щадяща околната среда алтернатива на традиционните перилни продукти.
В основата на този метод стои съдържанието на сапонини – естествени вещества, които при контакт с вода образуват пяна и притежават почистващи свойства. Именно те превръщат дивия кестен в интересен природен ресурс за хората, които търсят начини да намалят употребата на синтетични препарати в ежедневието си.
Но доколко ефективно е прането с кестени? Как се приготвя домашният препарат и какви са неговите предимства и ограничения в сравнение с конвенционалния прах за пране?
Как да си приготвим домашен препарат за пране от кестени?
Приготвянето на течен препарат от диви кестени не изисква специално оборудване или скъпи съставки. Необходими са няколко добре узрели кестена, вода и малко свободно време.
Необходими продукти:
5–6 диви кестена;
около 500 мл вода;
нож и дъска за рязане;
съд за накисване или варене;
цедка или чиста марля.
Начин на приготвяне:
Първата стъпка е кестените да бъдат измити добре, след което да се нарежат на малки парчета. Колкото по-дребни са парчетата, толкова по-лесно сапонините преминават във водата.
Нарязаните кестени се заливат с около 500 мл вода. Сместа може да се остави да престои няколко часа или да се вари на слаб огън за приблизително 15–20 минути. След охлаждане течността се прецежда внимателно, за да се отстранят всички твърди частици.
Полученият разтвор може да се използва за едно пране, като се постави в подходящ съд или директно в барабана, ако указанията на производителя на пералнята позволяват това. Препоръчително е първоначално да се изпита върху леко замърсени дрехи.
Домашният препарат не съдържа стандартните ензими, избелващи вещества, омекотители и други добавки, характерни за много търговски продукти. Затова не бива да се очаква, че ще се справя еднакво добре с всички видове замърсявания.
Важно е да се използват единствено диви кестени (Aesculus hippocastanum), а не ядливи сладки кестени (Castanea sativa). Дивите кестени не са подходящи за консумация. Необходимо е да се пазят от деца и домашни любимци и да не се използват за приготвяне на храни.
Колко ефикасни са кестените в сравнение с обикновения прах за пране?
Отговорът зависи от вида на тъканта, степента на замърсяване, температурата на водата и начина на приготвяне на разтвора.
Сапонините имат повърхностноактивни свойства и могат да подпомогнат отстраняването на леки замърсявания. Това прави кестеновия разтвор подходящ за освежаване на дрехи и за пране на текстил, който не е силно замърсен.
При петна от мазнини, кръв, трева, храна или други упорити замърсители обаче резултатите може да бъдат значително по-слаби. Много съвременни перилни препарати са разработени с комбинация от повърхностноактивни вещества, ензими и други компоненти, които действат при различни условия и върху различни типове петна.
Към момента не може да се посочи универсален процент, с който домашният препарат от кестени е по-ефикасен или по-неефикасен от търговския прах. За подобно сравнение са необходими контролирани изпитвания при еднакви условия. Самият факт, че кестените съдържат сапонини, не доказва, че домашният разтвор превъзхожда професионално разработените перилни продукти.
Практическият извод е, че кестените могат да бъдат полезна алтернатива за определени ежедневни нужди, но не и универсален заместител на всички видове перилни препарати.