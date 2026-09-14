Подпухналите очи сутрин често изглеждат като чисто козметичен проблем, но когато се превърнат в ежедневно явление, не бива да бъдат пренебрегвани. Понякога причината е напълно безобидна – недоспиване, късна вечеря или повече сол предишния ден. В други случаи обаче организмът може да подсказва, че има нужда от промяна в начина на живот или от медицинска оценка.
Защо очите са подпухнали именно сутрин?
По време на сън тялото е в хоризонтално положение и течностите могат по-лесно да се задържат в областта около очите. Кожата там е особено тънка и дори малкото количество допълнителна течност може да причини видимо подуване.
Една от най-честите причини е недостатъчният или некачествен сън. Късното лягане, честите събуждания и натрупаната умора могат да направят зоната около очите по-подута и лицето да изглежда по-уморено.
Не по-малко значение има и храненето. Солените храни могат да насърчат задържането на течности, особено ако са консумирани вечер. Алкохолът също може да повлияе на водния баланс и да допринесе за сутрешната подпухналост.
Алергиите също могат да бъдат причина
Ако подпухналите очи са придружени от сърбеж, зачервяване, сълзене, кихане или запушен нос, възможно е причината да е алергична реакция. Прах, полени, домашни любимци, козметични продукти или дори препаратът, с който се пере спалното бельо, могат да бъдат фактор.
При подобни симптоми е важно да се обърне внимание кога се появява проблемът и дали има връзка с определена среда или продукт.
Кога подпухналостта може да подсказва друг проблем?
Продължителното или силно подуване около очите понякога може да бъде свързано със състояния, които засягат задържането на течности или хормоналния баланс. Сред възможните причини са проблеми с бъбречната функция, заболявания на щитовидната жлеза и други състояния.
Това не означава, че всяко сутрешно подуване е признак на заболяване. Важни са продължителността, честотата и наличието на други симптоми.
Особено внимание заслужава подпухналост, която не отшумява през деня, постепенно се засилва или е съпроводена с отоци по други части на тялото, необичайна умора, промени в уринирането или други нови оплаквания.
Как можем да реагираме?
На първо място е добре да се обърне внимание на ежедневните навици. Редовният сън, достатъчният прием на течности през деня и умерената консумация на сол могат да помогнат при обичайна сутрешна подпухналост.
Сутрин може да се приложи хладен компрес върху затворените очи за няколко минути. Това временно може да намали отока и да освежи зоната около очите. Добре е компресът да бъде прохладен, а не прекалено студен, и да не се поставя лед директно върху кожата.
Полезно е също вечерята да не бъде прекалено солена и тежка, а употребата на алкохол да бъде ограничена. При хора с установени алергии е важно да се избягват известните дразнители.
Не маскирайте проблема, ако се повтаря всеки ден
Когато подпухналите очи се появяват от време на време, обикновено няма причина за тревога. Но ако всяка сутрин се събуждаме с изразено подуване, което продължава седмици или постепенно се влошава, е разумно да потърсим причината, вместо единствено да разчитаме на козметични средства.
Организмът често говори чрез малки сигнали. Сутрешната подпухналост може да е просто следствие от лош сън и начин на живот, но може и да насочи вниманието ни към проблем, който заслужава по-сериозно отношение. Най-правилният подход е да наблюдаваме симптомите, да преценим ежедневните си навици и при постоянни или необичайни оплаквания да потърсим лекарска консултация.