С настъпването на есента градините постепенно губят част от летните си цветове, но хризантемите остават сред растенията, които могат да внесат яркост и настроение дори в по-хладните дни. Със своите разнообразни багри – от бяло и жълто до розово, червено и наситено лилаво – те са едни от най-предпочитаните цветя за украса на дворове, балкони и тераси през сезона.
За да се радват на обилен и продължителен цъфтеж, хризантемите обаче се нуждаят от подходящи грижи. Няколко сравнително лесни правила могат да помогнат на растенията да запазят свежия си вид и да цъфтят по-дълго.
Светлината е от особено значение
Хризантемите предпочитат светли и добре огрявани места. Най-добре се развиват там, където получават достатъчно слънчева светлина, но не са изложени постоянно на силни ветрове. Добрата осветеност подпомага образуването на цветни пъпки и допринася за по-богатия цъфтеж.
При отглеждане в саксия е препоръчително растението да бъде поставено на място с достатъчно естествена светлина, като се избягват прекалено тъмните и влажни пространства.
Поливането трябва да бъде умерено
Една от най-честите грешки при отглеждането на хризантеми е прекомерното поливане. Растението има нужда от редовна влага, особено когато е в активен цъфтеж, но задържането на вода около корените може да доведе до проблеми.
Добре е почвата да се поддържа леко влажна, без да се превръща в постоянно мокра. При саксийните хризантеми трябва да се обърне внимание и на дренажа – излишната вода трябва да може свободно да се оттича.
С понижаването на температурите през есента нуждите от вода постепенно намаляват. Затова поливането трябва да се съобразява както с времето, така и с влажността на почвата.
Премахвайте прецъфтелите цветове
Редовното отстраняване на увехналите цветове е малка, но важна стъпка в грижата за хризантемите. Когато прецъфтелите съцветия се премахват навреме, растението запазва по-добър декоративен вид и насочва ресурсите си към останалите цветове и пъпки.
Добре е при почистването да се отстраняват внимателно само прецъфтелите части, без да се нараняват здравите стъбла и новите пъпки.
Не прекалявайте с подхранването
Хризантемите могат да се подхранват по време на активния си растеж, но през периода на цъфтеж прекомерното торене не е необходимо. Особено важно е да не се прекалява с азотните торове, тъй като те стимулират развитието на листна маса за сметка на цветовете.
При растения, които вече са започнали да цъфтят, по-умереното подхранване е по-подходящо. Винаги трябва да се следват указанията за конкретния тор и да не се превишават препоръчаните количества.
Пазете растенията от първите застудявания
Хризантемите са сред есенните цветя, които понасят сравнително добре прохладното време, но продължителното излагане на ниски температури може да съкрати периода им на цъфтеж.
Саксиите могат да бъдат преместени на по-защитено място при очаквани сериозни застудявания. Растенията, засадени в градината, е добре да бъдат разположени на място, защитено от силни ветрове и задържане на студен въздух.
Добрата грижа започва с наблюдение
Няма универсален график, който да определя кога точно трябва да се полива или подхранва една хризантема. Важни са конкретните условия – температурата, количеството светлина, видът на почвата, мястото на отглеждане и състоянието на самото растение.
Затова редовното наблюдение често е най-добрият ориентир. Ако листата започнат да увяхват, почвата е прекалено суха или растението видимо отслабва, грижите трябва да бъдат коригирани.
С малко внимание хризантемите могат да превърнат есенната градина или балкона в пъстра цветна композиция. Правилното поливане, достатъчната светлина, своевременното почистване на прецъфтелите цветове и защитата от сериозни застудявания са сред основните условия, които помагат на растенията да запазят декоративния си вид и да радват с цветовете си възможно най-дълго през есента.