С края на лятото градината постепенно променя облика си. Ярките цветове започват да отстъпват, а някои от любимите ни растения вече образуват семенни кутийки. Именно сега е моментът да съберем семена от цветята, които са ни радвали през целия сезон, и да им дадем шанс отново да украсят дома и градината ни догодина.
Това е не само практичен начин да спестим средства за нов посадъчен материал, но и възможност да съхраним растения, които сме отгледали с желание и грижа.
Кога е време за събиране?
Най-важното правило е семената да бъдат напълно узрели. Обикновено това личи по промяната на цвета на семенната кутийка или съцветието – то започва да изсъхва и потъмнява. Семената трябва да са твърди и сухи, а не меки или влажни.
Добре е да изберем здрави и силно развити растения. Ако искаме през следващата година да получим красиви цветове, не бива да събираме семена от болни или видимо отслабнали растения.
Подходящо е събирането да се извършва в сух и слънчев ден, след като росата се е изпарила.
Първо – доброто изсушаване
Влагата е един от най-големите врагове на семената при продължително съхранение. След събирането те трябва да се оставят за няколко дни на сухо, проветриво и сенчесто място.
Не е препоръчително да се поставят директно под силните слънчеви лъчи, тъй като високата температура може да повлияе на жизнеспособността им.
След като изсъхнат напълно, семената трябва да бъдат почистени от остатъци от цветове, листа и други растителни части.
В какво да ги съхраняваме?
Най-практичният вариант са малки хартиени пликове или пакетчета, върху които да запишем името на растението и годината на събиране. Хартиената опаковка позволява на останалата минимална влага да се отделя и намалява риска от появата на плесен.
Стъклени бурканчета също могат да се използват, но само ако семената са напълно сухи. При този вариант е важно съдът да бъде добре затворен и да се съхранява на подходящо място.
Не е добра идея семената да се оставят в обикновени найлонови пликчета, ако не са изсушени отлично. Задържаната влага може да доведе до мухъл и загуба на кълняемост.
Хладно, сухо и тъмно
След опаковането идва ред на правилното място за съхранение. Семената трябва да бъдат пазени от влага, пряка светлина и големи температурни колебания.
Подходящо е сухо и прохладно помещение – например шкаф, в който няма отоплителен уред и който не е изложен на пряка слънчева светлина.
Важно е пакетчетата да не се съхраняват в помещение с висока влажност, като баня или неотопляемо влажно мазе.
Малък запас за голяма градина
Добра практика е да не разчитаме само на едно пакетче. Ако сме събрали достатъчно семена, можем да ги разделим на две или повече опаковки. Така при евентуален проблем няма да изгубим целия запас.
А през пролетта, когато отново дойде време за сеитба, ще имаме не просто пакетче със семена, а своеобразен спомен от отминалото лято – съхранен в очакване отново да се превърне в цвят.
Правилното събиране и съхранение на семената е малък градинарски ритуал, който ни позволява да продължим живота на любимите растения. А когато първите стръкчета се покажат през следващата година, удоволствието е още по-голямо – защото този път началото е поставено със семена, събрани от собствената ни градина.