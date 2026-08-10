Август често носи усещането, че лятото все още е в разгара си, но природата вече започва постепенно да се подготвя за есента. Дните бавно се скъсяват, изгревът настъпва малко по-късно, а количеството дневна светлина постепенно намалява. Именно тези промени могат да окажат влияние и върху начина, по който се чувстваме сутрин.
Ако в края на лятото започнем да забелязваме, че сутрин ни е по-трудно да станем от леглото, будим се по-сънливи или изпитваме желание да се излежаваме още малко, това невинаги означава, че сме преуморени или не сме спали достатъчно. Една от причините може да се крие в естествените промени в светлинния режим.
По-малко светлина, различен сигнал към организма
Светлината е един от основните фактори, които регулират вътрешния ни биологичен часовник. Когато очите възприемат дневната светлина, до мозъка достига сигнал, че е време организмът да премине към активно състояние. С наближаването на есента сутрин започва да се развиделява по-късно и това постепенно променя светлинния сигнал, който получаваме при събуждане.
Дневната светлина участва и в регулирането на мелатонина – хормона, който е свързан със съня. Когато сутрин светлината е по-слаба или я получаваме по-късно, организмът може да се нуждае от повече време, за да премине напълно от състояние на сън към бодърстване.
Така обичайното усещане „още ми се спи“ може да бъде напълно естествена реакция на организма към промяната в продължителността и интензитета на дневната светлина.
Август е своеобразен преходен период
Въпреки високите температури и усещането за лято, август постепенно ни приближава към сезон с по-кратки дни и по-дълги нощи. Промяната не настъпва изведнъж. Тя е постепенна и често остава незабелязана, докато не започнем да усещаме малки разлики в ежедневния си ритъм.
Късните вечери през лятото също могат да имат значение. Повече време навън, социални срещи, пътувания, по-късно лягане и различен режим на сън често се съчетават с по-ранно ставане за работа или ангажименти. В резултат натрупаната умора може да се прояви именно сутрин.
Затова усещането за сънливост в края на лятото невинаги е свързано единствено с намаляването на слънчевите лъчи. Влияние могат да оказват и промененият режим, високите температури, недостатъчният сън и натрупаната през сезона умора.
Как да помогнем на организма да се адаптира?
Един от най-лесните начини да подкрепим естествения си ритъм е да получаваме достатъчно дневна светлина сутрин. Кратката разходка навън, отварянето на прозорците и прекарването на известно време на естествена светлина след събуждане могат да помогнат на организма по-лесно да се синхронизира с настъпващия ден.
Добре е също да поддържаме относително постоянен час за лягане и ставане, дори през почивните дни. Ограничаването на ярката светлина и продължителното използване на електронни устройства непосредствено преди сън също може да подпомогне добрата хигиена на съня.
Важно е да не пренебрегваме и самата нужда от почивка. Краят на лятото е подходящ момент да върнем по-устойчив ритъм на ежедневието си и да дадем на организма достатъчно време за възстановяване.
Когато сънливостта продължава
Леката сутрешна сънливост в края на лятото обикновено не е повод за тревога. Ако обаче постоянната умора, липсата на енергия или прекомерната сънливост продължат дълго време и започнат да пречат на ежедневието, причината може да не е само в сезонната промяна. В такива случаи е разумно да се потърси професионална медицинска оценка.
Август ни напомня, че преходът между сезоните започва много преди да усетим първия есенен хлад. Природата постепенно променя светлината, температурите и ритъма си – а човешкият организъм, макар и почти незабележимо, реагира на тези промени. Именно затова онова сутрешно желание да останем още няколко минути под завивките може да е един от малките сигнали, че лятото бавно отстъпва място на есента.