На 14 и 15 август Sofia Summer Fest се превърна в сцена за петото издание на младежкия фестивал „Моята София, младите с каузи“, който събра музика, забавления, спорт, иновации и инициативи с обществена значимост. Фестивалът предложи два дни, в които забавлението вървеше ръка за ръка с каузите, а водещите на събитието Петко Кралев и Ирена Матеева, създадоха незабравима атмосфера.
Една от големите изненади на фестивала бяха концертите на любими български изпълнители. На 14 август публиката се срещна с No More Many More, а на 15 август сцената оживя с музиката и енергията на групите Scarlet и Ogi 23.
Тази година „Моята София, младите с каузи“, постави специален фокус върху три важни теми – осиновяването на животни, здравната превенция и превенцията на зависимости.
В партньорство с „ЧЕТИРИ ЛАПИ“ и Бандата на 1500-те посетителите имаха възможност да се запознаят с кучета-терапевти, както и с важни активни кампании, свързани с четириногите приятели. За стопаните на домашни любимци беше организирана специална зона от AATraining, със съвети, игри и награди.
Важна част от програмата беше и кампанията „КОД: Превенция. Сега е време, за да имаш време“, която даде възможност на посетителите да получат безплатни индивидуални консултации с психолог, кинезитерапевт, козметик и специализант по кожни и венерически болести. Партньорите от Synevo Bulgaria предоставиха и ваучери за безплатни изследвания.
Важна роля във фестивала имаше и Превантивно-информационният център по наркомании – София, който представи темата за превенцията на зависимостите по интерактивен и достъпен начин. Посетителите можеха да участват в демонстрации с „алкоочила“ и различни предизвикателства.
Фестивалът показа, че ученето може да бъде забавно, а изкуството – интерактивно. Най-малките посетители се потопиха в света на науката с демонстрации от „Музейко“, а по-големите откриватели се включиха в научни експерименти с фондация „Красива наука“.
В арт зоните, гостите имаха възможност да получат собствена карикатура, нарисувана на място за няколко минути от художника на SOFIANER Здравко Денев, да се включат в творческо ателие за изработка на къщичка за птици с Николай Табаков и да изработят парцалени бижута с Весела Вълчинова-Тошкова. Столична библиотека предостави за посетителите безплатни читателски карти.
Спортната програма предложи лакрос, корнхол, жива джага, брейк демонстрации, зумба, йога и PboXx, а танцовите зони превърнаха фестивала в истински летен празник със салса, бачата и K-Pop. Посетителите успяха да открият и своя подходящ цветови стил чрез индивидуален цветови анализ от професионален експерт-колорист.
Специално място в програмата зае събитието „Sofia UP: срещи за предприемачи“, което проведе своето осмо издание в рамките на фестивала. Фокусът беше върху предприемачеството зад големите столични събития. Пред публиката застанаха Борис Гълъбов и Алекси Калев – създатели и двигатели на едни от най-разпознаваемите фестивални формати в София.
В рамките на фестивала беше заснет на живо и подкастът „Софийски истории“, който събра истории и гледни точки за града и хората, които го правят по-интересен.
„Моята София, младите с каузи“, показа, че когато каузите са представени по достъпен, позитивен и интерактивен начин, те могат да достигнат до много повече хора. Отговорното отношение към здравето и животните, превенцията на зависимостите, науката, културата, спортът и предприемачеството се срещнаха в едно пространство, създавайки фестивална атмосфера, в която всеки можеше да открие нещо за себе си. А за посетителите имаше и допълнителна изненада –„Центрофугата на късмета“ с много награди.
Петото издание на „Моята София, младите с каузи“ още веднъж доказа, че младите хора не са просто публика, а активна част от живота на града – хора с идеи, енергия и желание да променят София към по-добро.
Фестивалът се организира от Столична община – Дирекция „Спорт и младежки дейности“ с подкрепата на множество партньори и организации, които обединиха усилията си, за да създадат пространство за срещи, вдъхновение и реални каузи.
Сред тях са Sofia HELPers, Младежки център – София, Доброволческо формирование “София“, Театър „Възраждане“, Столична библиотека, Latin Force, CoolFit, Фондация „Рестарт“, Synevo Bulgaria, Strength Culture, AATraining, „ЧЕТИРИ ЛАПИ“, Бандата на 1500-те, „Музейко“, фондация „Красива наука“, SOFIANER, Българска асоциация на северноатлантическите спортове, Българска федерация по брейк, Превантивно-информационен център по наркоманиите „София“, ОП „Туризъм“, ОП „Кариерно ориентиране и консултиране“, Sport Depot, Durex, Veet, Breast Help и още партньори, които допринесоха за богатата програма на фестивала.