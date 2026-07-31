За милиони хора чашата кафе е първият ритуал след събуждане. Ароматът му носи усещане за енергия, бодрост и добро настроение. Макар умерената консумация на кафе да има своите ползи, специалистите предупреждават, че приемът на големи количества кофеинови напитки, особено рано сутрин и на празен стомах, може да се отрази неблагоприятно на организма.
След събуждане човешкото тяло естествено произвежда по-високи нива на хормона кортизол, който подпомага събуждането и повишава концентрацията. Приемът на големи дози кофеин в този момент може да засили допълнително ефекта му, което при някои хора води до нервност, сърцебиене, повишено кръвно налягане и чувство на тревожност.
Когато кафето се консумира на гладно, то стимулира отделянето на стомашни киселини. При хора с чувствителен стомах това може да предизвика парене, киселини, дискомфорт или да обостри вече съществуващи гастритни и стомашно-чревни оплаквания. Освен това липсата на храна в стомаха ускорява усвояването на кофеина, което прави ефекта му по-силен и по-рязък.
Друг риск е т.нар. „енергиен срив“. След първоначалния прилив на бодрост често настъпва рязък спад на енергията, придружен от умора, раздразнителност и затруднена концентрация. Това нерядко кара хората да посягат към още кафе през деня, създавайки порочен кръг на прекомерен прием на кофеин.
Специалистите обръщат внимание и на комбинирането на кафе с енергийни напитки. И двата продукта съдържат стимуланти, а прекомерната им употреба може да натовари сърдечно-съдовата система и да увеличи риска от нарушения в сърдечния ритъм, безсъние и обезводняване.
Експертите препоръчват денят да започва с чаша вода, която компенсира загубата на течности през нощта. След лека и балансирана закуска кафето може да бъде много по-добре поносимо от организма. Умерената консумация – обикновено до две-три чаши дневно за здрави възрастни – е достатъчна, за да осигури бодрост, без излишно натоварване на организма.
Важно е също да се вслушваме в сигналите на собственото си тяло. Ако след сутрешното кафе изпитвате треперене, ускорен пулс, тревожност или стомашен дискомфорт, това може да е знак, че е време да намалите количеството или да промените навиците си.
Кафето само по себе си не е враг на здравето. Напротив – при разумна употреба то може да бъде част от балансирания начин на живот. Ключът е в умереността и правилния момент на консумация, защото дори най-популярната ободряваща напитка носи ползи само когато се приема разумно.