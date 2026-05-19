В търсене на по-добро здраве и естествени начини за балансиране на организма, все повече хора се обръщат към привидно семпли, но древни практики. Една от тях набира популярност през последните години – поставянето на малко парче едра морска сол върху езика рано сутрин, още преди първата чаша вода или кафе.
Макар на пръв поглед този ритуал да изглежда необичаен, привържениците му твърдят, че именно така организмът получава ценни минерали още в началото на деня.
Едрата морска сол е естествен източник на микроелементи като магнезий, калий, калций и натрий – минерали, които играят важна роля за поддържането на електролитния баланс, правилната функция на нервната система и добрата хидратация на клетките.
Когато малко количество морска сол се постави върху езика на гладно, слюнката започва постепенно да я разтваря, а минералите се усвояват още през устната лигавица. Според някои натуропати това подпомага по-бързото събуждане на организма, активира храносмилателната система и стимулира отделянето на стомашни сокове.
Сред най-често посочваните ползи от този сутрешен навик са подобряване на хидратацията, намаляване на усещането за сутрешна умора и по-добър енергиен тонус през деня. Някои хора съобщават и за по-рядко изпитване на желание за сладко, тъй като минералният баланс влияе и върху апетита.
Солта също така подпомага задържането на вода в организма – фактор, който може да бъде особено полезен за хора, които спортуват активно, потят се обилно или започват деня си с физическо натоварване.
Специалистите обаче предупреждават, че количеството е от съществено значение. Прекомерният прием на сол може да има обратен ефект – задържане на течности, повишено кръвно налягане и натоварване на бъбреците. Именно затова препоръката е да се използва съвсем малко парче качествена, нерафинирана морска сол, а не обикновена трапезна сол.
Хора с хипертония, бъбречни заболявания или сърдечно-съдови проблеми трябва да се консултират с лекар, преди да включат подобен ритуал в ежедневието си.
В свят, доминиран от сложни хранителни режими и скъпи добавки, понякога именно най-простите практики привличат вниманието. Дали едно малко кристалче морска сол може да се превърне в ключ към по-добър старт на деня? За мнозина отговорът вече е положителен.