Много хора смятат, че пълноценният сън започва с ранното лягане и приключва с усещането за отпочиналост сутрин. Но какво се случва, когато човек си легне навреме, заспи спокойно и въпреки това почти всяка нощ се събужда между 3 и 4 часа? Случайност, временен дискомфорт или предупредителен сигнал от организма?
Специалистите по съня посочват, че подобно събуждане не бива да се пренебрегва, особено ако се превръща в повтарящ се модел. Макар в някои случаи причината да е напълно безобидна, организмът често използва именно нощните събуждания, за да покаже, че нещо в ежедневието или здравословното състояние не е в баланс.
Според експерти по неврология и психично здраве часовият интервал между 3 и 4 сутринта е свързан с определени фази на съня. Тогава организмът преминава към по-лек сън и човек става по-чувствителен към външни и вътрешни дразнители – шум, стрес, тревожност или физически дискомфорт. Ако нервната система е претоварена, мозъкът може да „събуди“ тялото именно в този момент.
Една от най-честите причини е натрупаният стрес. Дори когато човек не усеща напрежение през деня, психиката продължава да обработва тревогите по време на сън. Резултатът често е внезапно пробуждане, придружено от ускорен пулс, неспокойни мисли или чувство на необяснимо напрежение.
Не са изключени и физически фактори. Хормонален дисбаланс, колебания в нивата на кръвната захар, проблеми с черния дроб или нарушен режим на хранене също могат да окажат влияние върху качеството на съня. Някои специалисти обръщат внимание и на прекомерната употреба на кофеин, алкохол или продължителното стоене пред екрани вечер, които нарушават естествения биологичен ритъм.
В традиционната източна медицина съществува теория, според която различните часове на нощта са свързани с определени органи и енергийни процеси в тялото. Според тези разбирания събуждането между 3 и 4 часа може да е свързано с претоварване на дихателната система или с натрупано емоционално напрежение. Макар научните доказателства по темата да са ограничени, все повече хора обръщат внимание на връзката между психическото състояние и качеството на съня.
Лекарите са категорични, че еднократното събуждане през нощта не е повод за тревога. Ако обаче това се случва често, води до умора през деня или е съпроводено с други симптоми – тревожност, сърцебиене, изпотяване или проблеми с концентрацията – е добре да се потърси консултация със специалист.
Понякога организмът изпраща сигнали тихо и незабележимо. А нощното събуждане може да бъде именно един от тях – не винаги опасен, но достатъчно важен, за да му обърнем внимание.