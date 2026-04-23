Наред с основните принципи на здравословния начин на живот, редица храни и билки могат да окажат благоприятно въздействие върху функцията на щитовидната жлеза. Специалистите обаче напомнят, че те следва да се използват като допълнение, а не като заместител на медицинската терапия при съществуващи заболявания.
Сред най-важните елементи остава йодът, който се съдържа в морските дарове, рибата и водораслите. Умерената консумация на йодирана сол също допринася за поддържането на нормална хормонална функция.
Селенът, известен със своите антиоксидантни свойства, подпомага преобразуването на тиреоидните хормони в активната им форма. Той се съдържа в бразилските орехи, яйцата и някои видове месо.
Цинкът и желязото също играят важна роля в поддържането на нормален метаболизъм. Те могат да бъдат набавени чрез разнообразно хранене, включващо бобови култури, ядки и червено месо.
Що се отнася до билките, интерес представляват няколко традиционно използвани растения:
ашваганда – адаптогенна билка, която може да подпомогне организма при стрес и да окаже положително влияние при понижена функция на щитовидната жлеза.
маточина – често се използва при повишена функция, тъй като има леко успокояващо действие върху нервната система.
коприва – богата на минерали и желязо, подпомага общия тонус на организма.
женшен – известен със своите стимулиращи свойства, може да подобри енергийния баланс и устойчивостта към стрес.
Полезни са също така и храни, богати на омега-3 мастни киселини, като мазните риби (сьомга, скумрия), които подпомагат противовъзпалителните процеси в организма.
Експертите подчертават, че индивидуалният подход е от съществено значение. При състояния като тиреоидит на Хашимото или други нарушения на щитовидната жлеза, приемът на определени храни и билки трябва да бъде съобразен с конкретното състояние и препоръките на специалист.