Новата книга от поредицата Scribens Acoustic проследява историята на концертите на Графа от малко момче до мъжа, в който се е превърнал днес. Тя разкрива неговия свят и какво стои зад светлините на прожекторите – треската на подготовката, напрежението преди първия акорд, хаоса и тишината преди взрива от аплодисменти. Това е разказ за любовта и тревогите, за сценичния трепет и за онзи миг, в който музиката ти дава истинска свобода.
Книгата отвежда читателя зад кулисите на турнетата – от читалищата до големите зали и стадиони, през сълзите, смеха, абсурдните ситуации, съмненията, невъзможните решения, до секундите, в които хиляди сърца започват да бият като едно.
Това са истински случки, истински емоции, истински спиращи дъха моменти, допълнени от близо 200 фотографии, обхващащи целия сценичен път на Владимир Ампов-Графа.
От 24 февруари всеки желаещ може да направи предварителна поръчка (pre-order) и да бъде сред първите, които ще се сдобият с книгата. Екземплярите, поръчани до 13 март, ще бъдат и лично подписани от Графа.
Дизайн и оформление: Антонина Георгиева
Снимка на корицата: Нели Куртева
Редакторски екип: Георги Гаврилов, Мария Куманова, Любомир Петков, Владимир Ампов-Графа
„Влади е изключителен професионалист! Участваше във всяка една фаза на проекта, заедно мислихме върху запетаите, снимките, подредбата, въобще върху цялата архитектура на книгата. И се получи шедьовър!“ – споделя един от редакторите Георги Гаврилов.
Книгата „Графа Live“ излиза с твърди корици, пълноцветен печат и големина на страницата 24х27 см.
„У Графа най-силно впечатление ми направи желанието му всеки наглед най-дребен детайл да бъде изпипан до съвършенство, което съвпадна и с нашите разбирания как трябва да бъде осъществен този проект. Вярвам, че публиката ще оцени дългите дни и късни вечери, довели до страхотния краен резултат.“ – Любомир Петков.
В изданието присъстват снимки от 16 различни фотографи, запечатали невероятни моменти от магията на живите изпълнения.
Дизайнерът на Scribens Acoustic Антонина Георгиева допълва: „Щастлива съм, че за трети път имам възможността да работя по поредицата Scribens Acoustic с артист, когото харесвам. Работата с Влади и екипа на издателството беше много приятна и динамична, за пореден път действахме като едно цяло и със специално отношение към детайла. Изключително съм доволна от резултата!“
„Гордея се с тази една година труд. Часове интервюта, разговори, редакции, корекции, още корекции, смях и швейцарски шоколади с най-неуморния екип. Благодарим за доверието, Влади!“ – Мария Куманова.
За автора:
Графа е емблематичен български изпълнител и една от най-влиятелните фигури в шоубизнеса. Певец, композитор, автор на текстове и продуцент, Влади има зад гърба си 16 албума, над 50 награди, 40 номер 1 сингли, 90 видеоклипа и безброй разпродадени концерти.