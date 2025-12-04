На 5 декември Българската православна църква чества паметта на Св. Сава, известен като един от великите духовни личности на християнството. Денят е белязан както с религиозни, така и с народни традиции, които отразяват вековната българска културна памет.
Според народните вярвания Св. Сава е покровител на децата и семейството. В някои райони на страната съществува традицията на този ден да се молят за здраве и благополучие на най-малките членове на семейството. Рано сутрин жените обикновено приготвят специални обредни хлябове и питки, които се благославят и се раздават на близки и съседи, като символ на добруване и защита.
Народните поверия свързват Св. Сава с предсказания за времето и реколтата. В миналото хората наблюдавали небето на 5 декември и от поведението на птиците и облаците правели прогнози за зимата и бъдещата стопанска година. Съществувала е и традиция за „савински късмети“ – малки ритуали за привличане на щастие и благоденствие.
В различните региони на България се съхраняват и обичаи, които имат социален и общностен характер. На този ден често се организирали събори, хората се събирали, обменяли се подаръци и приготвяли общи трапези, като по този начин се засилвала взаимопомощта и чувството на принадлежност към общността.
Днес Св. Сава продължава да бъде символ на духовност, семейни ценности и народна мъдрост. Въпреки модерния начин на живот, традициите и поверията, свързани с този ден, се съхраняват, предавани от поколение на поколение, като връзка между миналото и настоящето.
Честването на Св. Сава напомня за богатството на българската културна идентичност и за значението на духовните и семейни ценности в ежедневието.