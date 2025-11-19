За първия си уикенд на голям екран „Един грам живот” събра 6705 зрители и 87157 лева според боксофис класацията, което го класира като втори най-гледан български филм от началото на годината за премиерния си уикенд. Първият е също на продуцентите от „Девил Синема“ и Кино академия за таланти – Зипо и Слаш – „Скандалните“.
Хиляди са и реакциите на българските зрители, изгледали филма и сподели своите впечатления, мисли и емоции с хората от екипа, създал филма.
„Този филм отваря очи.
Показва истини, които понякога предпочитаме да не виждаме.
Но когато става дума за децата ни — нямаме право на безразличие!“
Адвокат Гинчо Гънчев
„Гледайте този филм. Не просто го изгледайте — усетете го.
Това е история за всеки един от нас.
За нашите деца, за техните битки, за тишината, в която често страдат.
За обществото, което сме създали, и за утрешния ден, който зависи от нашите избори днес.“
„Един грам живот” е филм направен с кауза, който буквално ме разтърси! ЕДИН ГРАМ ЖИВОТ не е прост кино – това е предупреждение. Аларма! История, която трябва да стигне до всяко семейство‘‘, възкликва зрителка гледала филма.
“Днес бях на премиерата на филма „Един грам живот “. Разтърсващ! Истински! Болезнено необходим филм!
Родители, заведете децата си.
Този филм не е просто история – това е предупреждение, огледало, пътеводител.
Урок по избори, по доверие, по човечност.”, Гергана Иванова- Костова
Ето и още от коментарите, споделени от зрителите на филма:
Не знам какво стана, но като излизахме преди един час от киното малкият ми си ме попита:
Кога пак ще го гледаме?
ние сме в Плевен.
Елена Сребрева
За втори път гледам филма и изпитвам същите емоции отново и отново
Стефан Янев
Разтресена съм !
Адмирации!
Просто каквото и да кажа ще е малко.Сълзите още са ми в очите
Браво,Браво,Браво!
Ирина Гочева
По време на филма се разплаках!
Толкова силен филм!
Със започване на финалните думи и после надписите, цялата зала започна да ръкопляска!
Станимир Сайров
Видях множество „корави“ и отговорни мъже, които бяха истински докоснати от филма. За мен човек, останал безразличен след този филм, просто не е човек и аз не бих искал да имам нищо общо с него.
Асен Бонджев
Някой ми каза, е, да ама е с непрофесионални артисти, демек, не очаквай кой знае какво.
Ще Ви кажа тези ‘непрофесионални’ артисти са в пъти по-добри от много от “професионалните” !
Защото играят ролите си със сърце, а не по навик.
Имах усещането, че не просто са в роля, а действително преживяват, това което се случва с героите им, преминават през всичките болка и страх, ужас и омраза, радост и любов, вяра и надежда, които струят от филма.
Преживях всичко това и аз с тях и повярвайте ми, не ми беше лесно.
И да не пропусна аплодисментите си към режисьора, защото да работиш с непрофесионални актьори, с деца и ученици е изкушение, предизвикателство и признак за висок професионализъм!
Зная, ще ми кажат, че сигурно преувеличавам качествата на филма, но като човек с почти енциклопедични познания за световното кино, мога спокойно да кажа, че ако този филм беше черно-бял, (а не зная защо не е ?) спокойно бих го причислил към най-доброто от италианския неореализъм или работите на Кен Лоуч, Стивън Содърбърг, Гас Ван Сант и някои други имена, които са произвели вълнуващи творби с непрофесионални актьори.
Стоян Грозев
Това е невероятно разтърсващ филм!
Лилия Костова
Аз го гледах вчера.Адмирации ,уникална енергия и послание. Дано въздействието върху подрастващите да е наистина толкова силно, колкото и върху нас.
Десислава Венкова
След този филм трудно се намират думи. Този филм трябва да се гледа от всички и всяка една телевизия трябва да го излъчи
Президентът Румен Радева
“Един грам живот”, филм с мисия
Изключително важно да се гледа от всяко семейство с деца в училищна възраст! Никой не е застрахован, че няма да му се случи. . .
Елена Писина
И още и още и още. Безкрай са коментарите. Това е една малка част от буквално хилядите коментари за филма разтърсил и разплакал всеки решил да гледа този филм!
„Един грам живот” е в кината, очакваме да го гледате и вие!