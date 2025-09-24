Чесънът е неизменна част от българската кухня и народната медицина. От векове той се смята за природен антибиотик и силен защитник на организма. Днес все по-голямо внимание привлича чесновото масло – продукт, който можем да приготвим сами у дома и да използваме както в храната, така и в козметиката.
Как да си направим чесново масло у дома
Приготвянето не изисква специални умения:
Обелете и нарежете няколко скилидки чесън.
Поставете ги в буркан или стъклена бутилка.
Залейте със студено пресован зехтин или друго качествено растително масло.
Затворете съда и оставете да престои 4–5 дни на тъмно и хладно място.
След това чесновото масло е готово за употреба. Съхранявайте го в хладилник и използвайте до няколко седмици.
Чесновото масло е богато на алицин – вещество с доказано антибактериално и противовъзпалително действие. Умерената му употреба може да:
подсили имунната система;
подпомогне работата на сърцето и кръвоносната система;
помогне за регулиране на нивата на холестерол;
действа като антиоксидант и да забавя клетъчното стареене.
Добавено към салати, печени зеленчуци или дресинги, то придава не само вкус, но и допълнителна здравословна стойност.
Освен в кухнята, чесновото масло може да бъде част от ежедневната грижа за външния вид:
За косата – укрепва корените, стимулира растежа и придава жизненост.
За кожата – почиства и действа антибактериално, особено при мазна и проблемна кожа.
За ноктите – подхранва и намалява склонността към чупене.
Може да се използва самостоятелно или като съставка в домашни маски и кремове.
Използвайте чесновото масло по една чаена лъжичка дневно в храната.
В козметиката първо направете тест за чувствителност – нанесете малко количество на кожата на ръката и изчакайте 24 часа.
Избягвайте прекомерната употреба, тъй като силният аромат и активните вещества могат да предизвикат раздразнение.
Бременни жени, хора с ниско кръвно налягане или приемащи медикаменти за разреждане на кръвта е добре да се консултират с лекар преди редовна употреба.
Натуралното масло, приготвено у дома, има редица предимства:
знаем какво съдържа;
няма изкуствени добавки;
можем да го адаптираме според вкуса си;
лесно и достъпно е за всеки;
Чесновото масло е прост, но ефективен начин да внесем силата на природата в ежедневието си. С няколко лесни стъпки получаваме продукт, който едновременно укрепва организма и се грижи за красотата ни – напълно естествено и достъпно.
