Есента често се възприема като сезон на отминаващото лято и подготовка за зимата, но именно тогава някои цветя разкриват истинската си красота. Те носят топлина и уют в дома, а правилната грижа е ключът, за да ни радват по-дълго с багрите си. Ето какво е добре да знаем:
1. Светлина и място
Есента е по-малко слънчева, затова поставете цъфтящите растения близо до прозорци, където могат да получават максимално количество светлина. Южните и източните прозорци са особено подходящи. Внимавайте обаче със студени течения – цветята не обичат внезапните промени в температурата.
2. Поливане с мярка
През есента почвата изсъхва по-бавно заради по-хладното време. Това означава, че честото поливане може да доведе до загниване на корените. Проверявайте влажността, като пипате почвата – ако горният слой е сух, тогава поливайте. Най-добре е да използвате престояла вода със стайна температура.
3. Подхранване за по-дълъг цъфтеж
Растенията, които продължават да цъфтят през есента, имат нужда от допълнителни хранителни вещества. Използвайте течни торове за цъфтящи цветя веднъж на 2–3 седмици. Това ще стимулира образуването на нови пъпки и ще удължи периода на цъфтеж.
4. Премахване на прецъфтелите цветове
За да изглеждат растенията свежи и да не се изтощават, редовно отстранявайте прецъфтелите цветове. Така растението насочва енергията си към нови пъпки, вместо към образуването на семена.
5. Контрол на температурата
Много есенни цветя се чувстват най-добре при температури между 15 и 22 °C. Избягвайте резки амплитуди – например пренасяне от топла стая на тераса в студено време.
6. Популярни есенни любимци
Сред цветята, които радват с багрите си през есента, са цикламата, хризантемата, каланхое и някои сортове бегонии. Те имат различни изисквания, но общото между тях е, че обичат умерената влага и добрата светлина.
