В последните години чия семената станаха истински хит в здравословното хранене, но популярността им не е просто мода. Тези малки черни зрънца са хранителна „суперсила“, която може да донесе редица ползи за тялото и ума – особено когато ги включим в закуската си.
Чията е изключително богата на полезни вещества. Тя съдържа омега-3 мастни киселини, които подпомагат работата на мозъка и поддържат здравето на сърцето. Освен това е отличен източник на растителни протеини – чудесен избор за вегетарианци и хора, които искат да разнообразят менюто си. Впечатлява и с високото съдържание на фибри, които подпомагат храносмилането и осигуряват дълготрайно чувство за ситост.
Една от ценните черти на чия семената е, че забавят усвояването на въглехидратите. Това означава, че кръвната захар се покачва по-плавно, което ни осигурява стабилна енергия и концентрация до обяд – без онези внезапни спадове, които често водят до нова порция кафе или сладко изкушение.
Чията може да абсорбира до десет пъти теглото си във вода, образувайки гелообразна текстура. Този гел помага на организма да задържи течности по-дълго, което е особено полезно за хора, които тренират сутрин или забравят да пият достатъчно вода.
Антиоксидантите в чия семената играят важна роля в защитата на клетките от свободните радикали. Така те забавят процесите на стареене и подпомагат общото здраве на организма.
Чията е изключително универсална. Може да я добавите към овесена каша, йогурт, смути, палачинки или да приготвите чия пудинг – вкусен и засищащ, който се прави вечерта и е готов за консумация още сутринта.
Съвет: Започнете с 1–2 чаени лъжички на ден и увеличавайте количеството постепенно, за да избегнете подуване или дискомфорт. Пийте и достатъчно вода, за да се възползвате максимално от ползите на тези малки, но мощни семена.
3 бързи сутрешни рецепти с чия
1. Класически чия пудинг
Съставки:
3 с.л. чия семена
200 мл ядково или краве мляко
1 ч.л. мед или кленов сироп
Плодове за гарниране (ягоди, боровинки, банан)
Приготвяне:
Смесете чията с млякото и подсладителя, разбъркайте добре и оставете в хладилник поне за 4 часа или за една нощ. Сутринта гарнирайте с пресни плодове.
2. Енергийно сутрешно смути с чия
Съставки:
1 банан
200 мл бадемово мляко
1 с.л. чия семена (накиснати за 15 мин. във вода)
1 ч.л. фъстъчено масло
Щипка канела
Приготвяне:
Поставете всички съставки в блендер и пасирайте до гладка консистенция. Получава се кремообразно смути, което засища за дълго.
3. Овесена каша с чия и мед
Съставки:
4 с.л. фини овесени ядки
200 мл мляко или вода
1 с.л. чия семена
1 ч.л. мед
Ядки или семена по избор
Приготвяне:
Сварете овесените ядки в течността за около 5 минути. Добавете чията и оставете за още 2–3 минути на слаб огън. Подсладете с мед и поръсете с ядки.
Така закуската ви ще бъде не само вкусна, но и пълна с полезни вещества, които ще ви заредят с енергия и добро настроение за целия ден.
Италиански дифузер от SELYNTA си вземи сега.