Звездните тенори откриват празничния сезон в София с галаконцерт на 1 декември и впечатляваща нова програма *The star tenors* Vol. 2
Любителите на стойностната музика ще имат удоволствието да чуят най-популярните оперни, оперетни арии и песни от Средиземноморието – италиански канцонети, испански сарсуели, обичани от всички поколения хитове на XX век.
Грандиозното тенорово шоу *THE STAR TENORS* Vol.2 гостува със звездните си солисти, симфоничен оркестър и изцяло нова концертна програма на 1 декември от 19.00ч. в красивата зала на Театро отсам канала.
След изключителния успех на проекта ЗВЕЗДНИТЕ ТЕНОРИ през изминалите три години и гастролите в повече от 60 града в България, а също и в Гърция, Видинският симфоничен оркестър и великолепните тенори – изявени солисти от българската и международна музикална сцена :
Марио Николов, Стефан Петков, Андрея Мирчев (България), Георгиос Филаделфевс (Гърция), под диригентската палка на маестро Петър Димитров, ще зарадват своите почитатели, с нови арии и песни – образци от световния теноров репертоар, подбрани специално за второто издание на звездното шоу.
Събитието е нещо повече от концерт, това е музикално шоу, среща с величието на теноровото изкуство.
„The Star Tenors“ е музикален проект на тенора, режисьор и телевизионен водещ Марио Николов, в който доказали себе си певци представят млади, талантливи изпълнители в различни по форма и жанр музикално-сценични събития.
Билетите за предстоящото събитие В София на 1 декември от 19.00ч. в залата на Театро отсам канала са в продажба на касата на залата (ул. Върбица 12).