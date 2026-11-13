За пета поредна година фестивалът ще предложи коледна магия, ледена пързалка, музика, атракциони и забавления за цялото семейство от 20 ноември до 28 декември.
София отново ще се потопи в магията на Коледа! На 20 ноември започва петото издание на Sofia Christmas Fest – едно от най-очакваните празнични събития в столицата, което до 28 декември ще превърне пространството пред Националния дворец на културата в приказно коледно градче.
Sofia Christmas Fest получи международно признание с номинация в платформата European Best Destinations – една от популярните европейски туристически платформи, специализирани в представянето и популяризирането на атрактивни дестинации за пътуване
Официалното откриване ще бъде на 20 ноември от 18:30 часа със специално акробатично шоу на лед, Коледен концерт с участници от Гласът на България и Център за изкуство „Зорница и много изненади от водещите ДЕО и Вики Терзийска
Тази зима София ще бъде още по-цветна, топла и празнична! Всеки ден от 11:00 до 22:00 часа Sofia Christmas Fest ще посреща столичани и гости на града с разнообразни възможности за забавление, вкусна храна, ароматни напитки, празнична музика, арт и фермерски базар и специално подбрана атракционна програма за малки и големи.
Ледената пързалка – едно от любимите зимни преживявания в София отново ще работи за всички посетители
С площ от 320 кв. м ледената пързалка отново ще бъде сред основните атракции на фестивала. Тя ще работи всеки ден от 11:00 до 23:00 часа, като сесиите ще бъдат с продължителност 45 минути и ще започват на всеки кръгъл час.
На разположение на посетителите ще има над 600 чифта кънки под наем,. Децата до 6-годишна възраст ще бъдат допускани само с придружител. Капацитетът е ограничен до 100 души на сесия, за да бъдат осигурени комфортът и безопасността на всички посетители. Билетите могат да бъдат закупени на място или онлайн чрез Eventim. И тази година Sofia Christmas Fest ще обедини празничното настроение с мисията да прави добро. 1 евро от всеки продаден билет за ледената пързалка ще бъде дарено в подкрепа на кампанията „Направи го сега“! Така всяко посещение на пързалката ще бъде не само възможност за споделени зимни емоции, но и жест на съпричастност и подкрепа.
В програмата са включени и други благотворителни инициативи, сред които „От дете за дете- Стани Таен Дядо Коледа“, в партньорство с Ротари, както и специални активности, насочени към подкрепа на хора и каузи, които имат нужда от внимание и съпричастност.
В рамките на атракционната програма на Sofia Christmas Fest, специално за децата и техните семейства по улиците на столицата ще се движи един истински коледен герой – ретро автобусът „Икарус“, превърнат в пътуваща коледна атракция. От 20 ноември до 27 декември, всеки петък, събота и неделя, столичани и гостите на града ще могат да се повозят на красиво украсения автобус, който съчетава ретро чар, уют и празничен дух.
Коледното градче ще предложи и разнообразни атракциони, които ще превърнат посещението във вълнуващо приключение
● Елха въртележка – впечатляваща светеща коледна елха, превърната във въртележка- любимо място за празнични снимки.
● Шейна с VR очила – възможност да се качите в шейната на Дядо Коледа и да полетите във виртуален зимен свят.
● Интерактивна коледна разходка – приключение из празничното градче с игри, загадки и изненади, които ще разкрият още от магията на Коледа.
Sofia Christmas Fest ще събере на едно място и творчеството на български артисти, занаятчии и производители. Посетителите ще могат да открият интересни предложения на арт базара, ръчно изработени подаръци, тематични изделия и разнообразни продукти от фермерския базар.
Петото издание на Sofia Christmas Fest отново ще превърне парка пред НДК в място за срещи, споделени емоции, детски усмивки и добри дела.
Sofia Christmas Fest 2026